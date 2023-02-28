竹北豆子埔溪變「黃河」 居民怒罵：又來了！

新竹縣竹北市豆子埔溪莊敬3路以西今天下午「染黃」，環保局派員稽查追禍首中。（記者黃美珠攝）

2023/02/28 19:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市豆子埔溪莊敬3路以西流域今天（28日）傍晚被染黃，居民氣得大罵「又來了！」新竹縣政府環保局獲報後研判，應該又是建築工地便宜行事，或是逕流廢水的削減設施不夠，導致開挖地下室後地下水沒有經過沉澱等處理程序就灌入豆子埔溪，他們已經派員到附近工地巡邏稽查，逮到會依水污法處理。

事發水域就在台大竹北分部、國際AI智慧園區以及勝利國中的上游，附近住戶、店家稠密，很多人在下午3點多就看到了水色異常，後來逐漸變黃濁。

受訪民眾說，這樣的狀況已經不是第1次，最可惡的是都利用連假期間偷偷排放，懷疑可能跟這一帶住戶很多是外地入住竹北的「新移民」連假期間很多人攜家帶眷返回老家，也可能跟連假期間負責受理陳情和稽查的人力沒有平日充裕有關。還有人說，上1次類似的狀況，黃濁的溪水還有油漬。

環保局：初步研判營建工地排廢水

環保局說，環保局陳情中心大約傍晚5點50分接獲民眾反映，隨即派出稽查員趕到現場，初步研判廢水應該是來自營建工地開挖地下室所造成的逕流廢水，正在周邊工地巡查，要揪出禍首。

環保局水污染防治科指出，營建工地開工前必須檢具逕流廢水削減計畫書，獲核可後必須依計畫的內容執行。但是他們幾次處理類似的案件發現，業者或因便宜行事，削減的設施設置位置跟開挖位置難以配合，開挖地下室時地下水一股腦湧現，未經妥是削減後就排放到工地外影響周邊的溝渠或是溪流。有部分則是逕流廢水的削減設施做得不夠，以致一下子無法妥適處理而造成污染。

水污科說，最近2年，這類型的水污染事件，主要要找到禍首，採檢其逕流廢水的懸浮固體濃度，濃度越高就會罰越重，迄今已經開罰多家至少近10次，每次罰款數十萬元到上百萬元。對於今天的豆子埔溪污染事件，他們也會依法追究。

新竹縣竹北市豆子埔溪莊敬3路以西今天下午變成黃河。（記者黃美珠攝）

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