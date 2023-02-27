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    竹縣峨眉十二寮大橋將改建拓寬 年底前完成工程規畫設計

    新竹縣峨眉鄉十二寮大橋已經獲准重建，今年底前將完成前期的工程規劃和設計。（記者黃美珠攝）

    新竹縣峨眉鄉十二寮大橋已經獲准重建，今年底前將完成前期的工程規劃和設計。（記者黃美珠攝）

    2023/02/27 13:43

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣峨眉湖遠近馳名，號稱跟獅頭山每年吸客6、700萬人次！但是主要出入當地十二寮風景區的十二寮大橋卻橋寬不足，難以消化假日車潮，再加上還有跟竹81線共構的路面有多處破損、標線不清、以及橋梁安全評估係數等問題，所以縣府協助公所爭取改建十二寮大橋成功，已獲公路總局點頭答應補助，今年底前將投入400萬前期的工程規劃作業，計畫將把十二寮大橋從原來4.9公尺拓寬為10米。

    縣長楊文科說，獅頭山跟十二寮休閒農業區每年吸引觀光遊客約6、700萬人次造訪，假日龐大的車潮來到十二寮大橋就形成瓶頸。2021年縣府團隊跟公所座談會時他承諾，雙方合作向中央爭取改建十二寮大橋且拓寬相關道路，以解決前述交通問題。

    縣府工務處去年進行十二寮大橋橋梁安全評估，結果顯示混凝土橋柱強度及韌性、耐洪能力、沖刷潛勢皆已出現疑慮，且既有道路跟橋梁經歷年豪大雨沖蝕後，有部分橋梁橋面板下方混凝土保護層已經脫落、鋼筋裸露且鏽蝕嚴重、橋墩損壞，現場還有橋面多處損壞跟標線不清等問題，考量提昇橋梁沖刷保護和耐震能力並減少落墩下，所以建議改建。

    因此峨眉鄉公所計畫把十二寮大橋改建成10米雙向車道的橋梁，並設單側人行道，改善總長約230公尺，工程經費預估約需3億多元，周邊可串聯竹49 、竹81以及竹43等重要交通網絡，道路容量增加，疏解區域交通同時，也能對觀光人潮車潮有所緩解。

    縣府表示，全案已獲中央「 生活圈道路交通系統建設計畫 」經費核定，將投入400萬元在今年底前完成前期的綜合規劃，後續再據以向中央爭取改建工程款。

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