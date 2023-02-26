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    首頁　>　新竹縣

    集點兌購物金 竹縣今年在湖口續設智慧回收機

    新竹縣政府環境保護局與廠商持續合作，在湖口設置1處「智慧回收機」，即日起到12月14日每天早上9時30分至晚間9時30分提供服務，讓鄉親資源做好回收分類外，還可以集點兌換購物金。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府環境保護局與廠商持續合作，在湖口設置1處「智慧回收機」，即日起到12月14日每天早上9時30分至晚間9時30分提供服務，讓鄉親資源做好回收分類外，還可以集點兌換購物金。（新竹縣政府提供）

    2023/02/26 15:24

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環境保護局為提供多元、便利的資源回收管道，去年設置3處「智慧回收機」並試辦1個月，今年與廠商持續合作，選在反應最熱烈的湖口1處設置，並增長試辦時間，即日起到12月14日每天早上9時30分至晚間9時30分提供服務，讓鄉親資源做好回收分類外，還可以集點兌換購物金。

    環保局說，歡迎鄉親將清洗乾淨的寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯，拿到位於湖口火車站前迷客夏飲料店的「智慧回收機」，民眾只要下載ECOCO循環經濟APP並完成註冊，就可累積購物金點數，回收手搖PP飲料杯可兌換1點，寶特瓶（PET）或鋁罐則可兌換2點，集點能在全台超過40家的配合商店折價使用！

    去年環保局團隊於11月11日至12月10日間，完成迷客夏光明店、迷客夏莊敬店、迷客夏湖口店智慧回收機體驗活動，3台智慧回收機共1129人次使用，回收7939個寶特瓶，1722個PP手搖飲料杯，2210個鋁罐，總計為11871個，兌換22020點數。回收以寶特瓶居多，鋁罐次之，而湖口店達438人次使用最為踴躍。

    環保局表示，去年3處設置智慧回收機除提供民眾回收外，也與當地列冊的弱勢個體戶合作，協助3處智慧回收機所產生的資源回收物整理及變賣。未來縣府會持續向中央爭取經費及評估，盼在各鄉鎮市設置試辦點，藉此提升民眾環保意識及回收便利性。

    新竹縣續推智慧回收機集點兌購物金（新竹縣政府提供）

    新竹縣續推智慧回收機集點兌購物金（新竹縣政府提供）

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