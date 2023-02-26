高偉凱頂著台大碩士 議員斜槓網路小說作家

勞動黨籍、前任新竹縣議員高偉凱首部70萬字網路穿越小說「鳳儀攻略」，現在多個網路平台都有上架。（記者黃美珠攝）

2023/02/26 08:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕勞動黨前新竹縣議員高偉凱從擁有台大碩士學歷的小黃運將，靠著路口鞠躬宣傳勞工權益，成為該黨擠進全台22縣市議會的第1人，也是新竹縣議會有史以來在國、民以及無黨籍之外，首位以小黨身分佔有一席之位的從政者。然而他也因此看清小黨獨木難撐的政治現實，為捍衛居住正義，在第2任議員時辭職，改當起便當店外送「大叔」，沒想到卻因此讓他再拿吳濁流文學獎，轉身成了網路小說作家。首部70萬字、寫女警穿越回古代探案的「鳳儀攻略」電子書，現在於網路平台：讀墨、樂天、pc home等都有上架。

高偉凱是新竹縣的「新移民」，他就讀台北市建國中學時因大量接觸左派思潮，迄今始終肯定且敬重位於社會底層、靠體力的勞動者，以致長期從事工運、加入勞動黨，10幾年來在大學兼課的重點也在講勞權。

高偉凱初入社會原在科技業服務，但為便利「守法」地南北奔波參與街頭工運，他毅然辭職改當計程車運將，這是他人生職涯斜槓的開端。 即使曾親耳聽到別人揶揄「我若養個台大畢業去開小黃的兒子，不如一出生就親手把他掐死」也不改其志。

後來他成功進入議會，從完全不懂新竹縣由宗親、派系領軍的政治文化，也不會聽講客語的政壇小白兔，成為大家口耳相傳帶著專業傻勁、第1個打破議員只顧自己選區潛規則的政壇新秀。雖然他用越來越流利的客語跑遍頭前溪南、北，但始終是國民黨獨大、民進黨無力監督的議會的「孤鳥」。

為了實現住者有其屋的理想，高偉凱2013年底擬定出新的、「高偉凱版」新竹縣房屋稅率自治條例，且於2014年跟前綠黨縣議員周江杰一起提案獲議會連署、通過後於次年上路。新稅制的重點在把原「非自住用」的稅率調高且變為浮動稅率，也就是房買得越多、稅繳得越多！希望以此打房又平添縣庫收入。

沒想到2017年5月國民黨卻挾大黨優勢，動員表決後調降。高偉凱不滿國民黨為有錢人和建商減稅，加上長期有感小黨在竹縣的獨木難撐而決定辭職，引發周江杰跟進請辭。

高偉凱才情洋溢、做事全力以赴。當議員時，獲邀任某國樂團團長，他不願當個只掛名的掌櫃，於是去學中國笛以參與演出。而為了選民紅白帖必用的喜幛、輓聯或工運抗議布條，他寫書法；寫著寫著竟就開起了書法展。

2015年他把工運見聞結合新竹縣多起重大環保爭議政策、勞資糾紛等，寫成短篇小說「鳳崎落日」，也一舉贏得當年的吳濁流文學獎。失業後，他邊送便當邊繼續筆耕，不僅於2020年以「載著椒麻雞和滷排骨飯的馬鞍袋之歌」再捧回吳濁流文學獎的散文獎，還成了網路小說作家，如今已有2部網路穿越小說。

其中首部70萬字的「鳳儀攻略」，講述1名現代女警穿越回古代後變成御史，如何利用現代的知識和謀略探案。內容融入了他在議員任內為民喉舌的點滴，前述打房策略的髮夾彎自然也被置入，另還把縣府、議會一黨獨大對民不利的缺點，化為古代朝堂上的黨爭，借古諷今。

為了更具體了解當前社會藍領勞工面臨的職場挑戰，讓他的勞權課程更深入社會且符合學生所需，像職業「打工仔」的他才剛結束為期1個月的洗碗工作，從中了解後疫情正復甦中的餐飲業職場現況，並重新取得小黃運將資格，準備好要再斜槓上路。

勞動黨籍、前任新竹縣議員高偉凱首部網路穿越小說～「鳳儀攻略」的電子書封面。（高偉凱提供）

勞動黨、前任新竹縣議員高偉凱的第1輛小黃、編號「兩三六」，因他當議員時爭取縣府補助運將換裝智慧新錶而賣掉，最近他重新取得小黃司機資格，也有了新的「兩三六」重新上路。（高偉凱提供）

高偉凱辭去新竹縣議員後一度當起便當店的外送「大叔」，也以這份經驗寫出2020年吳濁流文學獎的散文獎成就。（高偉凱提供）

高偉凱（右）辭去縣議員後，再與新竹縣長楊文科（左）公開同框，是他二度拿到吳濁流文學獎受表揚時。（高偉凱提供）

疫情之後，前新竹縣議員高偉凱曾經當過1個月的洗碗工，從中也實際了解當前社會底層勞動者的職場環境和挑戰。（高偉凱提供）

勞動黨前新竹縣議員高偉凱編號「兩三六」的小黃近日已經重新上路載客。（記者黃美珠攝）

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