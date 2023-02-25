山壁竟有「夫妻臉」！尖石祕境背後傳說曝光

行經120號縣道，駐足遠望通往北得拉曼迴音谷的山壁，就可以看到清晰的「夫妻臉」。（記者黃美珠攝）

2023/02/25 23:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕白色情人節將至，新竹縣尖石鄉新樂村往北得拉曼部落聯絡道路旁岩壁，有1對栩栩如生的男人和女人側臉，同向遠眺，贏得「夫妻同心」浪漫解讀。 不過這個又名為「夫妻臉（rqyas cin na qan）」的祕境，相傳卻是個失德的不倫悲劇。只是事過境遷，後人轉以正面解讀看待傳說，期許夫婦、愛人之間能和和美美，同心相守一生。

新竹縣政府原住民族行政處長雲天寶也是縣內泰雅族耆老，他說，這個又名「夫妻岩」的山壁男女側顏很少人知道，多數人行經路過就錯過，山壁的頂端則直通又名「望夫崖」的北得拉曼「迴音谷」。

雲天寶1990年回鄉準備投入新竹縣議員選舉，積極勤跑各個部落時途經發現，好奇相詢住在當地的叔叔，長輩告訴他那是1對私通被放逐離開部落的男女臉龐。

雲天寶說，泰雅族人相當重視個人貞潔和夫妻相守一生的約定，對於私通不能容忍，也認為還沒成年、紋面就先有過性行為的男女，紋面難成，反而會導致臉部潰爛。

他說，當年叔叔告訴他，這對男女因為私通曝光被逐出部落，離開前，男的只被允許帶把佩刀，女的只能帶把小鋤頭，意欲任他們在外自生自滅。後來不知經過多久，山壁竟出現這對男女的臉譜，部落裡的家人循線去查探，發現山壁下方有對男女枯骨，研判是他們殉情。

雲天寶說，「北得拉曼」屬於內鳥嘴山系，泰雅語意「試煉」。以前部落男子想要成年就上山挑戰接受試煉；為人夫者上山狩獵如果久沒返家，妻子就會來到迴音谷的山稜線上高聲呼喚、尋找丈夫，所以，得名迴音谷或望夫崖，這個「夫妻臉」就在迴音谷峭壁下，隨著時間的流逝，這段不倫的傳說也逐漸被轉化。

雲天寶後來陸續擔任新竹縣議員、尖石鄉長、縣府原民處長，為了發展部落觀光，他在知名的北得拉曼山區周邊不斷盤點、開發出甕碧潭瀑布等新祕境，自然也把這個大自然巧奪天工所成的「夫妻臉」納入，與其說想藉由悲劇警世，不如說希望用更多正面的解讀，期許和祝福天下所有愛侶都能永結同心相守。

「夫妻臉」就在圖左方120號縣道旁電桿頂端的2點鐘方向上，路過的人若沒有仔細觀察很容易就錯過。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府原住民族行政處長雲天寶說，尖石「夫妻臉」相傳是個不倫的悲劇，但他希望這個大自然鬼斧神工的傑作能被轉化成正面的意涵，給予夫妻、愛侶之間同心相守一生的祝福。（記者黃美珠攝）

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