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    抬棺、撒冥紙 竹縣生命園區說明會激烈抗議中進行

    新竹縣立生命紀念園區設置說明會今早舉行，過程砲聲隆隆，甚至一度抬棺、撒冥紙抗議。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣立生命紀念園區設置說明會今早舉行，過程砲聲隆隆，甚至一度抬棺、撒冥紙抗議。 （記者廖雪茹攝）

    2023/02/25 13:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立生命紀念園區設置說明會今早舉行，過程砲聲隆隆，與會民眾齊呼「火葬場滾出去」、「下台」、「楊文科騙很大」等，甚至一度抬棺、撒冥紙抗議，湖口鄉長吳淑君率公所團隊、村長與當地多位民意代表出席，堅決與鄉親站在反對同一陣線，會議在吵鬧聲中進行了約2個半小時後結束。

    縣府新聞處長魏文元表示，縣立生命紀念園區是縣府的重要政策，以全體縣民為福祉為出發點，因此盼以透明的規劃過程，納入地方的需求，讓民眾接受；而礙於時間鄉親未能暢所欲言，縣府後續會有更多說明會的規劃。至於公立的竹東生命園區，由於量能不足，無法滿足縣民的需求，加上交通等考量，因此選在湖口鄉規劃。

    縣府因抗議民眾要求，今天上午10點許在波羅村集會所召開說明會，約近千人與會；不過會議才開始，民眾抱怨限制發言人數、麥克風音量太小等，簡報過程不斷鳴喇叭、呼口號，要求直接開放民眾發言。新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。

    湖口鄉長吳淑君發言時強調，公所和鄉民代表會全體與鄉親站在一起，她哽咽地說，從台北往南走，一碰到塞車就知道湖口到了，「我不希望未來看到靈骨塔、煙囟、火葬場，就知道湖口到了」，除了長生天、和興生命園區，「看到湖口鄉要蓋第3座生命園區，我萬般不捨與心疼！」

    縣議員何建樺、吳傳地、羅美文、何智達、吳菊花等也陸續發言反對。警察局動員大批警力現場維持秩序。

    發言民眾質問此案，「到底有沒有官商勾結、利益輸送？」為何要將竹北公墓全部移到湖口、新豐的生命園區？是為了炒作土地嗎？此外，14公頃的預定地還有珍貴的大樹、紅土和古窯。民眾憂心焚化產生戴奧辛，並痛批縣府不思解決嚴重的塞車，還新蓋葬儀館惡化交通問題

    民政處長賴江海回應，針對交通，縣府工務處和交通旅遊處已提計畫努力改善中。針對戴奧辛污染疑慮，他強調縣府會全力合乎法規標準。

    新竹縣立生命紀念園區設置說明會今早舉行，過程砲聲隆隆，甚至一度抬棺、撒冥紙抗議。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣立生命紀念園區設置說明會今早舉行，過程砲聲隆隆，甚至一度抬棺、撒冥紙抗議。 （記者廖雪茹攝）

    湖口鄉長吳淑君發言時強調，公所和鄉民代表會全體與鄉親站在一起，她哽咽地說，「我不希望未來看到靈骨塔、煙囟、火葬場，就知道湖口到了」，「看到湖口鄉要蓋第三座生命園區，我萬般不捨與心疼！」 （記者廖雪茹攝）

    湖口鄉長吳淑君發言時強調，公所和鄉民代表會全體與鄉親站在一起，她哽咽地說，「我不希望未來看到靈骨塔、煙囟、火葬場，就知道湖口到了」，「看到湖口鄉要蓋第三座生命園區，我萬般不捨與心疼！」 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣反生命園區自救會在會中佈滿反對的布條、旗幟和看板，同步召號連署，甚至展示一具骷髏，現場氣氛緊張。 （記者廖雪茹攝）

    發言民眾質問此案，「到底有沒有官商勾結、利益輸送？」，為何要將竹北公墓全部移到湖口、新豐的生命園區？是為了炒作土地嗎？此外，14公頃的預定地還有珍貴的大樹、紅土和古窯。（記者廖雪茹攝）

    發言民眾質問此案，「到底有沒有官商勾結、利益輸送？」，為何要將竹北公墓全部移到湖口、新豐的生命園區？是為了炒作土地嗎？此外，14公頃的預定地還有珍貴的大樹、紅土和古窯。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府民政處長賴江海回應民眾質疑。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府民政處長賴江海回應民眾質疑。（記者廖雪茹攝）

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