228連假賞花衝了！新竹縣不只有櫻花 尖石那羅灣金盞花盛開

新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區金盞花季才剛起跑，已經吸引遊客來賞花。（記者黃美珠攝）

2023/02/24 20:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕228連假明天啟動，新竹縣尖石司馬庫斯和五峰山上人家賞櫻熱區早已湧入遊客，已起跑的尖石鄉那羅灣休閒農業區金盞花季也再替新竹縣掀起另一波追花潮，交通旅遊處統計境內旅宿業者訂房率已近8成，為確保遊客入住的安全和品質，他們趕在連假開始前成立聯合稽查小組，針對竹北6家旅館進行消防安檢、衛生設施稽查等，今天確認一切合格，請來客安心入住暢遊。

縣長楊文科說，新竹縣合法旅宿業者共有128家，縣府平時就會定期、不定期稽查。228連假明天就開始，交旅處趕在連假前會同警察局、消防局及衛生局等組成聯合稽查小組，對竹北市的旅館展開各項安檢和稽查，以建立口碑和品質。

交旅處長戴志君說，今年1月進入新竹縣熱門景點像是北埔、內灣以及湖口老街的遊客人次就將近35萬人，緊接著228連假適逢山區，縣內不僅像是尖石司馬庫斯、五峰山上人家等賞櫻熱點遊客絡繹於途，台鐵內灣支線沿線的橫山、九讚頭以及合興車站也都可以賞櫻。

再加上尖石前山的那羅灣休閒農業區近年在橫山區農會和縣府共同輔導，推出金盞花季有成，逐漸為愛花、好「攝」之徒所熟知。今年的金盞花季週末起跑，近日就已有人上山追花，縣府預料勢將再迎來更大一波的旅客潮，而這從縣內大型旅館如喜來登、安捷國際酒店、六福莊，以及民宿協會紛紛反映4天連假訂房率已近8成就可見一斑。

戴志君提醒旅客，部分非法旅宿、日租套房在訂房平台所刊登的精緻裝潢房照，固然吸引人，但為規避政府查緝，所刊的資訊並不完整，常常入住、訂房地點並不相同，實際房間狀況跟所刊照片品質落差很大，易生消費糾紛還有治安、無投保公共意外責任險等問題，呼籲民眾不要入住。交通旅遊處會持續透過網路巡查、現場稽查等，要求未取得旅宿登記證業者限期改善、下架廣告，如逾期仍不改善者，就會裁處。

新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區燦爛綻放的金盞花，替新竹縣今年的228連假再添人氣。（記者黃美珠攝）

美麗、陽光的金盞花跟粉嫩的櫻花給來客的感受很不一樣。（記者黃美珠攝）

新竹縣那羅灣休閒農業區的金盞花季明天正式起跑，花田周邊到處都有精心布置的網美打卡點供美拍。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區內的金盞花魅力不輸櫻花，在春寒料峭中，網美已經迫不及待上山美拍。（記者黃美珠攝）

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