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    竹竹苗3縣市與竹科園區首開「共好高峰會」 聚焦交通改善

    竹竹苗3縣市首長今天與竹科管理局和園區商業同業公會召開「園、縣、市共好高峰會」，會中也聚焦討論園區交通改善及分流彈性辦公等議題。（新竹市政府提供）

    竹竹苗3縣市首長今天與竹科管理局和園區商業同業公會召開「園、縣、市共好高峰會」，會中也聚焦討論園區交通改善及分流彈性辦公等議題。（新竹市政府提供）

    2023/02/23 20:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣科學工業園區科學工業同業公會今天（23日）首度舉辦「園、縣、市共好高峰會」，邀請竹竹苗3縣市首長、竹科管理局王永壯局長出席，會中討論彈性上班、鼓勵居家辦公、園區巡迴巴士及智慧交通等議題。未來將定期輪流縣市舉辦，讓3縣市與園區共好。

    會議中也討論包含推動彈性上班解決尖峰時間交通壅塞、鼓勵推廣廠商居家辦公、新竹縣市整合溝通平台5項交通合作案說明、寶山交流道及園區周邊道路改善、園區巡迴巴士等，並決議今年6月起竹竹苗3縣市輪流舉辦高峰會，討論園區相關議題。

    新竹市長高虹安市說，園、縣、市共好高峰會共同討論園區交通問題，過去市府交通處長期監控園區周邊容易壅塞的幹道，未來也將提供相關數據作為交通改善參考；竹市府已成立「交通改善小組」，研討、改善園區周邊交通問題，聘請6位專家學者來協助提供意見，逐步改善園區交通。

    高虹安也提到，市府自3月1日起擴大員工彈性上下班時間，從現行半小時調整為1小時，與新竹縣、苗栗縣府齊平，週五及補班日的週六更擴大調整為1.5小時，盼透過適度分流上下班車潮，舒緩大新竹塞車問題。

    新竹市交通處說，新竹市3月1日將邀集桃竹竹苗4縣市討論，爭取桃竹竹苗園區通勤月票，會盡速向中央來申請補助，至於額度與補貼金額，已著手辦理，未來將由4個縣市政府共同分擔。

    竹科管理局長王永壯說，交通一直是園區滿意度調查分數最低項目，園區目前有25間公司、2萬多名員工採彈性上班，疫情期間許多企業改採居家辦公，車流量降低25％，道路明顯順暢許多，可見居家辦公及彈性上下班對交通改善有一定影響。

    王永壯說，隨著園區發展帶動區域發展，未來竹科X基地、竹北生醫園區、AI智慧廠商將陸續進駐，針對整體交通建設、交通路網等議題，科管局也願意參與研商，共同解決交通壅塞瓶頸。

    科學園區同業公會李金恭理事長也說，園、縣、市共好高峰會結合大新竹、苗栗、園區，目的是尋求建立區域內居民安居、產業發展共榮。

    竹竹苗3縣市首長今天與竹科管理局和園區商業同業公會召開「園、縣、市共好高峰會」。（新竹市政府提供）

    竹竹苗3縣市首長今天與竹科管理局和園區商業同業公會召開「園、縣、市共好高峰會」。（新竹市政府提供）

    竹竹苗3縣市首長今天與竹科管理局和園區商業同業公會召開「園、縣、市共好高峰會」。（新竹市政府提供）

    竹竹苗3縣市首長今天與竹科管理局和園區商業同業公會召開「園、縣、市共好高峰會」。（新竹市政府提供）

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