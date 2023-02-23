竹北高中3生不靠學測！ 「特殊選才」如願進國立大學

國立竹北高中有3名學生以特殊選才方式錄取國立大學，其中，楊晨麟（左）錄取清華大學材料工程學系，李宛軒（右）錄取陽明交大百川計畫。 （記者廖雪茹攝）

2023/02/23 19:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中3名學生以特殊選才方式錄取國立大學，其中，曾榮獲2021IIP國際傑出發明家獎—青少年發明家獎的楊晨麟錄取清華大學材料工程學系，獲選去年全國十大傑出青少年的李宛軒錄取陽明交大百川計畫，參加VEX ROBOTICS COMPETITION以Skills拿到全世界第7名的楊榮恩錄取海洋大學機械與機電工程學系。

楊晨麟說，他從小就對「做實驗」很感興趣，雖然學業成績並優異，但絲毫不減他對研究及做實驗的熱情；念國中時，他加入科學研究社和參加科展，上高中後也參與了國際科學展及競賽，都獲得好成績，這些經歷都是他能通過特殊選才的一大因素。

李宛軒說，從小家並不是富裕，資源也許相對少，她曾經以此自卑，但是在她建立國中和高中學習討論、學生的心聲筒等社群後，她明確知道即便起跑線不同也沒關係，資源和機會是可自己創造的，同時她希望運用所學專長，幫助與她相同處境的同學。

李宛軒也說，特殊管道申請像在逆著跑，必須要跑到成為該領域的前1%，跑出自己的一番讓人看得見的成就；在逆風前進的過程很吃力，但是為了理想而義無反顧，才能走出不後悔的人生。

楊榮恩說，小六某次參觀科展讓他受到啟蒙，國中時參加奧林匹亞科學競賽獲得優勝，國三畢業後立定志向，一頭栽進機械工程的世界，為它廢寢忘食；因為熱衷參與機器人的各項活動而影響學業，讓他一度內心掙扎，最終他選擇聽從自己內在的聲音，開拓屬於自己的未來。

竹北高中教授「未來想像與生涯進路」課程的老師張明敏，輔導學生投入特殊選才，她說，「特殊選材」是給予那些有著特別經歷或特殊專長的學生們另一個管道進入大學，準備過程辛苦，且時間壓力大，她鼓勵學生勇敢接受挑戰，全力以赴、自信面對，終將嚐到甜美的果實。

國立竹北高中的學測成績表現亮麗，各科前標幾乎均為全國頂標，單科滿級分達44人次，校長陳瑞榮（中）肯定學生努力學習的成果。（記者廖雪茹攝）

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