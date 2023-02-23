為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    包車包場請弱勢吃大餐 選票補助款送暖

    去年11月以5382票，拿下新竹縣竹北市民代表選舉最高票的市代戴佩如（右），將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐。（記者廖雪茹攝）

    去年11月以5382票，拿下新竹縣竹北市民代表選舉最高票的市代戴佩如（右），將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐。（記者廖雪茹攝）

    2023/02/23 15:51

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕去年底以5382票，拿下新竹縣竹北市民代表選舉最高票的市代戴佩如，將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐，寒冬中會場氣氛顯得格外溫馨。

    從政第5年的竹北市民代表戴佩如，除了為民喉舌，也和一群年輕同好固定投入社會公益。戴佩如說，選票補助款是來自於選民的支持及納稅錢，因此決定全部捐出行善，奉獻給社會上更有需求的弱勢者。

    戴佩如日前先捐贈輪椅給社福機構，今天再包場「小時厚牛排」，招待她原本就固定資助的幸福基金會，安排一輛遊覽車，接送50名身障、喜憨兒享用大餐。看著學員們吃得津津有味，戴佩如覺得很欣慰。

    幸福基金會表示，該會主要是收18-65歲成人中重度身心障礙者，目前服務65名憨兒，為全日型住宿，採三班輪班，希望能減輕家庭照顧者負擔，增進心智障礙者的生活多樣性，提供妥適的生活訓練、復健安排、照顧服務。

    對於戴佩如的善舉，幸福基金會表示感謝，這群大孩子長期居住在機構，原本每周的社區適應時間，由於疫情關係，有許多大孩子許久沒有外出用餐和遊玩了；這次的小旅行，提供人際互動和餐桌禮儀的學習機會，讓他們既期待又興奮。

    新竹縣竹北市民代表戴佩如將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐，寒冬中會場氣氛顯得格外溫馨。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市民代表戴佩如將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐，寒冬中會場氣氛顯得格外溫馨。（記者廖雪茹攝）

    幸福基金會感謝竹北市民代表戴佩如（右2）和「小時厚牛排」業者（右1），招待50名身障、喜憨兒享用大餐。（記者廖雪茹攝）

    幸福基金會感謝竹北市民代表戴佩如（右2）和「小時厚牛排」業者（右1），招待50名身障、喜憨兒享用大餐。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉市議員黃敏修捐出選舉補助款 補足10萬助家扶
    2023/01/18 17:37

    嘉市議員黃敏修捐出選舉補助款 補足10萬助家扶
    「6千嫌少 77萬選票補助款要不要吐出來？」王鴻薇：模糊焦點
    2023/01/06 05:30

    「6千嫌少 77萬選票補助款要不要吐出來？」王鴻薇：模糊焦點

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    財產申報》蔡總統存款5284萬 補助款剩1.19億
    2021/04/07 05:30

    財產申報》蔡總統存款5284萬 補助款剩1.19億
    頭份新市長、市代會主席捐選票補助款幫助弱勢
    2018/11/28 17:09

    頭份新市長、市代會主席捐選票補助款幫助弱勢
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播