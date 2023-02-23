包車包場請弱勢吃大餐 選票補助款送暖

去年11月以5382票，拿下新竹縣竹北市民代表選舉最高票的市代戴佩如（右），將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐。（記者廖雪茹攝）

2023/02/23 15:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕去年底以5382票，拿下新竹縣竹北市民代表選舉最高票的市代戴佩如，將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐，寒冬中會場氣氛顯得格外溫馨。

從政第5年的竹北市民代表戴佩如，除了為民喉舌，也和一群年輕同好固定投入社會公益。戴佩如說，選票補助款是來自於選民的支持及納稅錢，因此決定全部捐出行善，奉獻給社會上更有需求的弱勢者。

戴佩如日前先捐贈輪椅給社福機構，今天再包場「小時厚牛排」，招待她原本就固定資助的幸福基金會，安排一輛遊覽車，接送50名身障、喜憨兒享用大餐。看著學員們吃得津津有味，戴佩如覺得很欣慰。

幸福基金會表示，該會主要是收18-65歲成人中重度身心障礙者，目前服務65名憨兒，為全日型住宿，採三班輪班，希望能減輕家庭照顧者負擔，增進心智障礙者的生活多樣性，提供妥適的生活訓練、復健安排、照顧服務。

對於戴佩如的善舉，幸福基金會表示感謝，這群大孩子長期居住在機構，原本每周的社區適應時間，由於疫情關係，有許多大孩子許久沒有外出用餐和遊玩了；這次的小旅行，提供人際互動和餐桌禮儀的學習機會，讓他們既期待又興奮。

新竹縣竹北市民代表戴佩如將16萬選票補助款移做公益，今天包場牛排館，招待幸福基金會50名喜憨兒、身障弱勢者享用大餐，寒冬中會場氣氛顯得格外溫馨。（記者廖雪茹攝）

幸福基金會感謝竹北市民代表戴佩如（右2）和「小時厚牛排」業者（右1），招待50名身障、喜憨兒享用大餐。（記者廖雪茹攝）

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