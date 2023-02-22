新地主護產影響人車動線 新竹縣尖石那羅青蛙石園區藏交通危險

新竹縣尖石鄉那羅青蛙石園區天空步道打響名號後，越來越多遊客造訪。（記者黃美珠攝）

2023/02/22 17:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉那羅青蛙石園區轉運站近日爆發私人圈地、主張自身權益，卻影響接駁車動線潛藏行車風險等爭議。鄉公所表示，當年為打造那羅青蛙石園區和天空步道吸引來客，在那羅文學林前、緊鄰竹60線設了部落市集、停車場、接駁站等轉運設施，其中摻有部分私地，公所承租使用到去年，有地主不再續約，反而轉賣，他們已收到鄉親和相關業者陳情，將會同縣府等有關單位擇日會勘釐清公、私地的界址，並調整接駁動線。

鄉長曾國大說，新地主已申請地目變更，能否通過，公所無權置喙，但是公所尊重私人地主權益，近期會邀集相關單位會勘，除釐清土地界址，也會一併重新會勘接駁車的動線和調整停車區域，不影響部落整體經濟發展，也讓來客造訪那羅青蛙石園區天空步道可以安心暢遊。

前述爭議近日在那羅鬧得沸沸揚揚，鄉親和市集周邊業者都不滿，因為轉運站局部約160坪私人、過去作為接駁車部分車道和停車場部分用地的土地被轉賣後，外來的新地主沒有任何預警就用防撞軟管圈圍起來。

有鄉親揣測他是因當地遊客絡繹於途，「錢」景大好，準備搶進開店，所以在網路上紛紛提醒前述土地是林業用地，除了種樹，不可能另作他途，並期待進入部落的「外人」應該尊重部落自治。

鄉親們說，這塊土地就位於青蛙石園區轉運站接駁車入口處，被「圈」起來的範圍，有部分是原來接駁車的車道和停車格所在。這使得原來環狀進場接駁遊客的車輛，變成只能單一出入口進出，而這個出入口就緊鄰著一旁的竹60線下坡路段，儼然成了該區發展觀光上的交通隱患。

尖石鄉公所表示，整個那羅青蛙石園區的轉運站包含私人土地在內佔地約1000多坪，其中公有地有928坪左右。部落市集、停車場、收費亭都位於公有地的丙建上，大約163坪，其餘765坪雖位在農牧用地上，但因是在都市計畫區外，所以不管是門票收費設施、平面停車場、涼亭還是公廁，全部都符合非都市土地農牧用地容許使用項目中免申請許可使用的相關規定。

新竹縣尖石鄉那羅青蛙石園區轉運站近日爆發私地地主圈地引發部落鄉親反彈事件。（記者黃美珠攝）

接駁車的入口處被圈圍起來後，那羅青蛙石園區接駁車要嘛如圖逕直穿越停車區進入轉運站，要嘛就要繼續往圖右原來的接駁車出口處逆向駛入。（記者黃美珠攝）

新竹縣那羅青蛙石園區近年因為天空步道的問世而火熱，就連平日也有不少旅客進入轉運站搭乘接駁車前往。（記者黃美珠攝）

圖左接駁車身旁的白色水泥路面原是接駁車入口處的車道，私地地主用黃色防撞軟管圈地後，接駁車必須改從原來的接駁車出口處逆向駛入轉運站，被認為行車接駁相對有風險。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉那羅青蛙石園區天空步道打響名號後，越來越多遊客造訪。（記者黃美珠攝）

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