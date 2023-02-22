竹縣湖口窯廠遺跡 地方盼規劃「磚瓦窯文化聚落」

位於新竹縣湖口鄉波羅村有一座磚瓦窯廠遺跡，毗連縣立生命紀念園區預定地，塵封了近半世紀之後，近日被地方人士「重新發現」，並期許將該區打造成為的「磚瓦窯文化聚落」。（記者廖雪茹攝）

2023/02/22 16:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣湖口鄉波羅村有一座磚瓦窯廠遺跡，毗連縣立生命紀念園區預定地，塵封了近半世紀之後，近日被地方人士「重新發現」，並期許將該區打造成為「磚瓦窯文化聚落」；古窯專家今天踏勘，齊認為這座磚瓦窯廠深具價值，呼籲政府單位正視，若能調查、修復並保存，對於台灣窯爐史的完整性和豐富性將有相當大的助益。

台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康表示，他從這座窯的結構特徵初步研判，應屬專門燒製紅磚的「霍夫曼窯（俗稱八卦窯）」，窯旁高聳煙囪，保存尚稱完整，窯身前後兩側的窯爐外壁與窯室、投煤口、中央煙道等結構保存甚佳，窯內尚可見數面壯觀的磚砌擋火牆與成列排煙孔，相當具有研究價值，不僅是珍貴的台灣早期古窯遺跡，同時也反映戰後台灣磚瓦窯業發展，記錄新竹縣新豐、湖口地區產業史與物質文化的重要史蹟。

盧泰康說，目前所知，台灣保存結構相仿的「霍夫曼窯」遺跡，見於桃園、彰化、高雄、屏東、花蓮等縣市，都受到政府的高度重視，且陸續被指定為歷史建築甚至是國定古蹟，他建議地方政府在土地開發過程，應納入一併做整體評估。

另包括國內古窯研究專家鄧淑慧、廖倫光與當地文史工作者鄧毅中等人，今天也踏勘共同發表看法。

鄧淑慧表示，這座連環窯由兩條隧道型的竹管窯所連接，可以24小時不停火，後來因應產業衝擊減產而砌築臨時擋土牆。該窯代表台灣磚造時代的後期，民眾用盡各種窯爐的特點去改良適合當地生產的窯爐，外形特殊少見，可說是總結了台灣窯爐演變的豐富性。

廖倫光說，早期大紅土台地的磚瓦窯業相當發展，目前僅剩零星幾座，若未能保存該處文化景觀，十分可惜；尤其這座八卦窯的技術非常特別，呈現產業變遷加上因地制宜的改革。

磚瓦窯建物擁有者鍾國華說，該窯當時叫波羅汶窯廠，從民國50到70年間營運了約20年。鄰長戴雲祥回憶曾在該廠工作的情形，鼎盛時期湖口、新豐地區有數十座磚瓦窯廠。

地方人士郭台貴強調，這處窯爐經專者學者認證相當珍貴，大新竹所未見，希望政府正視，積極協助調查、修復並保存，同連周邊窯爐遺跡打造成為「磚瓦窯文化聚落」，為新竹縣新添一處文化亮點。

新竹縣政府文化局長李安妤表示，目前尚未收到申請提報「湖口磚瓦窯廠」具文化資產價值的文件或詢問電話；依文化資產保存法，如有個人團體提報，該局將辦理現場勘查，進行文化資產價值評估，判斷是否列冊追蹤。

古窯專家今天踏勘新竹湖口發現的古窯，齊認為這座磚瓦窯廠深具價值，呼籲政府單位正視，若能調查、修復並保存，對於台灣窯爐史的完整性和豐富性將有相當大的助益。（記者廖雪茹攝）

台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康表示，他從新竹湖口窯爐的結構特徵初步研判，應屬專門燒製紅磚的「霍夫曼窯（俗稱八卦窯）」，不僅是珍貴的台灣早期古窯遺跡，同時也反映戰後台灣磚瓦窯業發展，記錄新竹縣新豐、湖口地區產業史與物質文化的重要史蹟。 （記者廖雪茹攝）

學者盧泰康表示，新竹湖口的古窯保存尚稱完整，窯內尚可見數面壯觀的磚砌擋火牆與成列排煙孔，相當具有研究價值。 （記者廖雪茹攝）

學者盧泰康表示，新竹湖口的古窯保存尚稱完整，窯內尚可見數面壯觀的磚砌擋火牆與成列排煙孔，相當具有研究價值。 （記者廖雪茹攝）

窯旁高聳的煙囪。（記者廖雪茹攝）

窯旁高聳的煙囪。（記者廖雪茹攝）

古窯研究者鄧淑慧表示，湖口窯爐代表台灣磚造時代的後期，民眾用盡各種窯爐的特點去改良適合當地生產的窯爐，外形特殊少見，可說是總結了台灣窯爐演變的豐富性。 （記者廖雪茹攝）

磚瓦窯建物擁有者鍾國華（左2）說座波羅汶窯廠營運了約20年。鄰長戴雲祥（左1）回憶曾在該廠工作的情形，鼎盛時期湖口、新豐地區有數十座磚瓦窯廠。 （記者廖雪茹攝）

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