「新竹走走」搶攻國旅 即日起開4條路線「循」味出發

新竹走走的橫山線玩用鐵道解鎖內灣支線所經的各個站點。（記者黃美珠攝）

2023/02/22 12:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕結束年假出國旅遊潮，新竹縣政府打造的「新竹走走」旅遊品牌將從3月到6月用「循味之旅」，規劃竹北、峨眉、橫山以及五峰4條全新路線搶攻國旅市場，帶領全國來客體驗新竹縣內的「水圳青草香」、「東方美人茶香」、「礦坑鐵道」及「山林芬多精」的味道，縣長楊文科今天幫這個旅遊品牌造勢，宣布即日起上線受理報名。

楊文科說，這4條全新遊程分別是：「竹北走走～水圳青草野餐漫遊」、「峨眉走走～茶鄉風土滋味巡禮」、「橫山走走～礦坑鐵道與物產風味的舊日時光」以及「五峰走走～登山初體驗，沿百年隘勇線攀登油羅山」，都以觀光巴士接駁。

自從縣府2年前推出「新竹走走」旅遊品牌，首波推出北埔、關西、竹東、新埔4條路線，已經累積出團33場次，吸引逾500人次報名參加，今年再推前述4條全新路線，預計將辦34場次，帶領大家從竹北沖積平原出發，再到峨眉、橫山的里山丘陵，最後是高山林立的五峰，從城市到山林，讓旅客透過食物與旅行深入體驗竹縣在地人文、自然景色，主題多元豐富、耐人尋味，期望再度帶起深度旅遊體驗的風潮。

他特別推薦家鄉的峨眉湖、天恩彌勒佛以及獅山古道上的望月亭之外，對於五峰山區的溫泉、民都有山區的「愛上喜翁」的山景，以及現在正在盛產的白草莓，到7、8月之後陸續會登場的麝香葡萄、金針花以及金薑花等特色農產品和季節限定景致都強力推薦。

交通旅遊處長戴志君說，「竹北走走」透過輕鬆有趣的走讀，帶大家用五感體驗遊戲走過舊時農村的灌溉道路，在都會叢林中尋找舊時的味道。「峨眉走走」帶領旅客走入百年老茶廠，在茶香中體驗客家人「奉茶」待客之道，一探茶鄉風光、秘境農場及享用「茶風味蔬食野餐籃」。

至於「橫山走走」則以全台獨家設計的「鐵路解謎」遊戲解鎖內灣支線各站點任務，搭配橫山物產製作的在地風味料理與手作活動，從不同視角認識橫山；最後「五峰走走」以登山新手也能輕鬆上手的油羅溪古道路線，踏上油羅山的百年隘勇線，在柳杉樹林環繞中看見先人拓墾與自然互動的足跡，不只學習登山入門知識，更能讀懂沿途自然與人文，用最貼近土地的方式，拜大自然為師。

除了前述主題遊程，該處也透過觀光產業輔導講座，提供輔導諮詢服務，增進業者旅遊服務能力，朝向精緻旅遊方向前進，未來也將規劃辦理成果展示。

這4條全新的竹北走走、峨眉走走、橫山走走以及五峰走走即日起受理線上報名，34團15人就可以成行，每團上限25人，每人收費600元到3400元不等，其中五峰因為山路崎嶇且較遠，團費較高也只接受12歲以上的遊客。

新竹走走五峰線的「愛上喜翁」目前正值白草莓產季。（記者黃美珠攝）

新竹走走五峰線的「愛上喜翁」的麝香葡萄。（記者黃美珠攝）

新竹縣「新竹走走」今天由縣長楊文科（中）宣布再開全新4條遊程，搶攻今年上半年的國旅市場。（記者黃美珠攝）

新竹縣「新竹走走」今天由縣長楊文科（中）宣布再開全新4條遊程，搶攻今年上半年的國旅市場。（記者黃美珠攝）

新竹走走五峰線的「愛上喜翁」的金薑花季在暑假登場。（記者黃美珠攝）

新竹走走五峰線的「愛上喜翁」也有金針花海可賞。（記者黃美珠攝）

喜歡爬山的人參加新竹走走的五峰線，可以親臨隘勇線上的隘寮，跟夥伴來場敵對敵的假想戰，走出不一樣的爬山趣。（記者黃美珠攝）

新竹走走的橫山線玩用鐵道解鎖內灣支線所經的各個站點。（記者黃美珠攝）

新竹走走的峨眉線帶大家去拜訪縣長楊文科的家鄉，他個人特別推薦如圖獅山古道和古道上的望月亭。（記者黃美珠攝）

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