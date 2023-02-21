從一無所有到各界送暖 新竹母子3人獲愛心小屋遮風避雨

新竹市愛德會發起集結眾多社會善心團體和人士所共同打造的馬胎愛心小屋日前落成啟用。（雲翔提供）

2023/02/21 17:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉義興村一對年僅國中小的邱姓兄妹，去年底父親驟逝，跟母親相依為命在馬胎1處廢棄工寮內生活。此事為新竹市愛德會、新竹市光輝獅子會獲悉，在伯父邱政勇無償提供土地下，聯手斥資近45萬替母子3人免費打造1戶約10坪大的「愛心小屋」，日前落成啟用，讓母子3人終於可以有個遮風避雨的棲身之所。

部落鄉親、愛德會會員雲翔說，邱小弟才13歲，妹妹8歲唸小一。他們的父母雖已離異，但仍同住在前述廢棄工寮內，緊挨著失智的阿婆定居。小兄妹的媽媽因車禍而長期無法工作，最近才因2個孩子的爸爸驟逝，獲安排進入公門做臨時人員，2名孩子的處境相當讓人不捨。

尖石鄉代楊春貴、潘明銀夫婦獲悉，一邊幫他們爭取喪葬補助，一邊跟愛德會聯繫，經愛德會現勘和查訪確認，私下找光輝獅子會、新竹祥鈺同濟會以及其他公益女力募款，大家共同啟動這個愛心小屋計畫，歷時約2個多月，由光輝獅子會長曾廷琰全程監造，是社會各界心疼這對兄妹的集體行動。

雲翔也特別向小兄妹的伯父邱政勇致敬，謝謝他無償提供用地給孩子有個溫暖的窩，不以孩子的媽媽已經是「前弟媳」而有所顧慮。

雖然馬胎愛心小屋僅約10坪大，鐵皮和錫酸蓋板等複合材料只能搭建出1房、1廳以及1衛浴，但已滿足小兄妹和媽媽3人所需，後續2名孩子就學學費，也已有新竹鵝媽媽文教機構執行長吳貞儀、竹北有巢氏老闆呂學楨等認養。

日前愛心小屋落成啟用，新竹市政府社會處督導謝家函、新竹市愛德會長甘淑榕、新竹市光輝獅子會長曾廷琰、尖石鄉代楊春貴妻子潘明銀、尖石國中校長彭清宏、以及嘉興國小校長徐榮春等都到場給予祝福，讓小兄妹感受來自社會的愛心。

新竹縣政府社會處長陳欣怡說，他們已派橫山社福中心同仁訪視過小兄妹的媽媽並提供生活所需物資，未來會持續追蹤關懷他們3人就業、就學以及生活狀況，給予各項必要的扶助。

甘淑榕說，新竹市愛德會過去37年來一直透過私下勸募，捐助大新竹地區的弱勢家庭生活物資，這間愛心小屋是首座他們和夥伴社團攜手所共同打造的，特別感謝尖石國中和義興國小2校給他們訪視、查證上的協助，才能真實了解這對小兄妹的生活困境，讓小孩終於能有棲身及穩定教育費的支援。

她對負責現場施工的光輝獅子會長曾廷琰、安泰水電蔡志清出錢、出力甚至帶上家人一起做公益的行為致敬；對幾個不願具名卻熱心解囊的中小企業女力也表示感佩。

新竹市愛德會發起集結眾多社會善心團體和人士所共同打造的馬胎愛心小屋日前落成啟用。（雲翔提供）

新竹市愛德會長甘淑榕（左）和新竹市光輝獅子會長曾廷琰（右）糾集社會暖流，幫邱姓小兄妹和媽媽打造了他們後方的愛心小屋，讓2個孩子的成長可以更加安定。（雲翔提供）

新竹縣政府社會處派橫山社福中心同仁訪視邱姓小兄妹的家庭並提供生活所需物資。（竹縣府提供）

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