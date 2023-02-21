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    一年一度 那羅金盞花季又來了！

    新竹縣尖石鄉那羅灣的金盞花開了，花季從本週末就搶先起跑。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉那羅灣的金盞花開了，花季從本週末就搶先起跑。（記者黃美珠攝）

    2023/02/21 16:24

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉那羅地區5部落一年一度的金盞花季又來了，縣府、公所以及當地那羅灣休閒農業發展協會今天一起宣傳替為期約2個月的花季造勢，邀請喜歡「追花」的來客本週末起到5月，如果看不到司馬庫斯的櫻花，到更容易親近的那羅走賞金盞花田，享用當地的金盞花各類茶、飲或季節限定的DIY活動也是很不錯的選擇。

    那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉說，他們從2006年開始種植香草作物，面積廣達13公頃，種類有迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數10種，以致那羅部落有黃金香草部落之稱。

    12年前他們更是著重種植金盞花，因為金盞花有助消炎、抗菌，根還能行氣活血，花朵除了「養眼」適合欣賞，還有豐富的礦物質磷和維生素C，具葉黃素，是現在3C時代大家都在追求明目、保護眼睛的好幫手。

    他說，今年的金盞花田約有1.2公頃，目前已經開了近5成，預估下週起將進入盛開期，剛好趕上228連假。3月起就是當地一年一度香草產業行銷暨農產品展售金盞花系列活動「金盞花山里花見」的主場，他們除安排有金盞花DIY活動，指導來客用金盞花學做護唇膏、花圈、香皂、鑰匙圈等伴手禮，也可以體驗金盞花的複方茶包、手工皂、純露、潤膚油、花膏等。

    另外他們也結合周邊的露營區、朝日溫泉、青蛙石園區、山樂林特色餐廳、田園農場等，規劃單日或是2天1夜的輕旅行，提供入園門票或是餐飲、泡湯的優惠等。

    充滿胡蘿蔔素的金盞花入菜，讓人滿足五臟廟又「養眼」。（記者黃美珠攝）

    充滿胡蘿蔔素的金盞花入菜，讓人滿足五臟廟又「養眼」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣那羅5部落的金盞花，可以觀賞、可以入菜，也能當茶飲，即日起可以上山賞花。（記者黃美珠攝）

    新竹縣那羅5部落的金盞花，可以觀賞、可以入菜，也能當茶飲，即日起可以上山賞花。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉那羅灣金盞花季期間，很多手工DIY活動，包含有部落工藝師指導製作花環、金盞花香膏、護唇膏等。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉那羅灣金盞花季期間，很多手工DIY活動，包含有部落工藝師指導製作花環、金盞花香膏、護唇膏等。（記者黃美珠攝）

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