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    首頁　>　新竹縣

    隱身社區的竹北蔦屋書店 內部搶先曝光

    TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店，即將在2月24日開門迎客，是TSUTAYA全台首家開在社區內的書店。（圖由竹風建設提供）

    TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店，即將在2月24日開門迎客，是TSUTAYA全台首家開在社區內的書店。（圖由竹風建設提供）

    2023/02/21 09:18

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店，即將在2月24日開門迎客，是TSUTAYA全台首家開在社區內的書店，除擁近萬本的選書、雜誌及各種生活道具，同時也沿襲日本蔦屋BOOK & CAFE的生活風格，推出多種早午餐，希望提供來客享受美食相伴的閱讀時光。

    TSUTAYA BOOKSTORE 竹北樹海店，位於竹北市縣三重劃區十興路一段的竹風樹海社區，隱身在大片稻田景觀前、筆直的落羽松樹旁，預期將成為縣三地區的話題和焦點地標。

    竹風建設表示，竹北樹海店為TSUTAYA全台首家開在社區內的書店，以「令人憧憬的收藏室」為規畫，期許透過發掘竹北新生活的魅力，打造高質感生活與書店空間，擁有近萬本的選書、雜誌及各種生活道具，特別規劃有大片日文雜誌書牆，同時沿襲日本蔦屋BOOK & CAFE的生活風格，推出多種早午餐。

    早午餐以日本傳統用餐元素「一汁三菜」作為基礎發想，融入西洋早午餐概念之中，特別推薦「B.L.T元氣早午餐」、「鹽麴烤雞豆乳南瓜濃湯早午餐」、「明太子奶油紫蘇義大利麵」、「花園水果甜甜圈」等專為台灣消費者量身打造的菜色。

    TSUTAYABOOKSTORE竹北樹海規劃有大片日文雜誌書牆。（圖由竹風建設提供）

    TSUTAYABOOKSTORE竹北樹海規劃有大片日文雜誌書牆。（圖由竹風建設提供）

    竹北樹海店為TSUTAYA全台首家開在社區內的書店，以「令人憧憬的收藏室」為規畫，期許透過發掘竹北新生活的魅力，打造高質感生活與書店空間。（圖由竹風建設提供）

    竹北樹海店為TSUTAYA全台首家開在社區內的書店，以「令人憧憬的收藏室」為規畫，期許透過發掘竹北新生活的魅力，打造高質感生活與書店空間。（圖由竹風建設提供）

    TSUTAYABOOKSTORE竹北樹海店內的雜誌書牆。（圖由竹風建設提供）

    TSUTAYABOOKSTORE竹北樹海店內的雜誌書牆。（圖由竹風建設提供）

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