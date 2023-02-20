竹縣警局常訓 消防員傳授保命止血法

守護生命，新竹縣政府消防局派出資深救護教官指導新竹縣員警如何在危急時利用止血帶止血。（竹縣府消防局提供）

2023/02/20 16:57

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對員警執勤安全如何自保，新竹縣政府消防局最近針對全縣1000名員警，連續規劃10個梯次的創傷止血與CPR急救課程，希望在員警執勤面對危及性命存亡的關鍵時刻，能以救命技術，替鄉親或是聯合執勤的同仁甚至是自己爭取更多等待救援的時間。

縣府消防局表示，跟警局會有前述合作，跟去年8月22日台南發生的雙警遇襲命案脫不了關係；因為當時2名警察慘遭割喉殺害震驚社會。為免憾事重演，該局在本月，利用警局的常訓，安排10個梯次為新竹縣千名員警授課，內容包括創傷概論、止血方式、CPR操作以及AED使用，這些都是執勤現場最緊急時刻能派上用場的救命技術。

該局光明救護分隊資深救護教官、小隊長李均祈說，血液中帶有人體所需的氧氣和養份，體重65公斤的人身上約有5000CC的血液，當失血超過750CC時就可能會導致昏迷而無法自救，最終走向死亡。動脈出血往往呈噴射狀，30秒內就可能失血超過750CC，因此必須立即止血，才能保命。

由於止血帶止血是透過壓迫血管、阻斷血流以達到止血的目的，因此在使用時必須「全力以赴」，讓止血帶呈現最「緊」的狀態，因此訓練中，不少擔任傷患的員警被纏綁得疼痛難耐而顯得「面目猙獰」。

由於止血帶使用有其風險，須接受完整的教育訓練，如果不當使用可能反而造成遠端肢體缺血後壞死，因此僅適用於危急生命的出血控制，是止血的最後手段。

李均祈說，目前最新建議的止血法是直接加壓、傷口填塞，再來才是止血帶止血法。其中止血帶是在四肢大出血時最快速、有效的止血方法，簡單的設計甚至可以單手操作自行完成，目前在戰場上的軍人、或是美國警方都已將之列為必備的「基本救命裝備」。

縣警局總教官葉婉青說，在得知止血帶的重要性後，已經有不少同仁在課後自費購買。

她說，1年前警局曾請消防局為同仁教授CPR急救術跟AED使用方法後，就曾經多次在救護員到場前，懂得這2種救命術的員警成功為患者急救而使之恢復生命徵象的案例。

守護生命，新竹縣政府消防局派出資深救護教官指導新竹縣員警如何在危急時利用止血帶止血。（竹縣府消防局提供）

守護生命，新竹縣政府消防局派出資深救護教官指導新竹縣員警如何在危急時利用止血帶止血。（竹縣府消防局提供）

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