竹縣警局常訓 消防員傳授保命止血法
〔記者黃美珠／新竹報導〕針對員警執勤安全如何自保，新竹縣政府消防局最近針對全縣1000名員警，連續規劃10個梯次的創傷止血與CPR急救課程，希望在員警執勤面對危及性命存亡的關鍵時刻，能以救命技術，替鄉親或是聯合執勤的同仁甚至是自己爭取更多等待救援的時間。
縣府消防局表示，跟警局會有前述合作，跟去年8月22日台南發生的雙警遇襲命案脫不了關係；因為當時2名警察慘遭割喉殺害震驚社會。為免憾事重演，該局在本月，利用警局的常訓，安排10個梯次為新竹縣千名員警授課，內容包括創傷概論、止血方式、CPR操作以及AED使用，這些都是執勤現場最緊急時刻能派上用場的救命技術。
該局光明救護分隊資深救護教官、小隊長李均祈說，血液中帶有人體所需的氧氣和養份，體重65公斤的人身上約有5000CC的血液，當失血超過750CC時就可能會導致昏迷而無法自救，最終走向死亡。動脈出血往往呈噴射狀，30秒內就可能失血超過750CC，因此必須立即止血，才能保命。
由於止血帶止血是透過壓迫血管、阻斷血流以達到止血的目的，因此在使用時必須「全力以赴」，讓止血帶呈現最「緊」的狀態，因此訓練中，不少擔任傷患的員警被纏綁得疼痛難耐而顯得「面目猙獰」。
由於止血帶使用有其風險，須接受完整的教育訓練，如果不當使用可能反而造成遠端肢體缺血後壞死，因此僅適用於危急生命的出血控制，是止血的最後手段。
李均祈說，目前最新建議的止血法是直接加壓、傷口填塞，再來才是止血帶止血法。其中止血帶是在四肢大出血時最快速、有效的止血方法，簡單的設計甚至可以單手操作自行完成，目前在戰場上的軍人、或是美國警方都已將之列為必備的「基本救命裝備」。
縣警局總教官葉婉青說，在得知止血帶的重要性後，已經有不少同仁在課後自費購買。
她說，1年前警局曾請消防局為同仁教授CPR急救術跟AED使用方法後，就曾經多次在救護員到場前，懂得這2種救命術的員警成功為患者急救而使之恢復生命徵象的案例。