配合全中運舉辦 竹縣14所額滿中小學新生登記入學時間提早

新竹縣受總量管制的14所國中小112學年度新生入學登記作業將提早1週辦理。（取自竹縣府官網）

2023/02/20 11:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣內14所總量管制的國中小112學年度新生入學登記作業今年將提早1週，以配合4月中的全國中等學校運動會在竹縣舉辦。其中位於竹北和新豐受到管制的10所國小，其新生入學登記作業將在3月17、18日，竹北市內受管制的東興、仁愛、以及成功3所國中則是3月18日辦理，勝利國中獨立在3月19日。竹北市和新豐鄉公所跟受總量管制的學校都將在3月8日以前寄發入學通知單等資料，請家長們近期收信時特別留意。

縣府教育局表示，112學年度總量管制學校包含竹北市：東興、仁愛、成功、勝利4所國中，以及東興、六家、十興、安興、興隆、光明、博愛、中正、以及嘉豐共9所國小，再加上新豐鄉的松林國小，全縣共有14所中、小學受到總量管制。

由於新竹縣將於4月22日到27日迎來今年的全中運，縣內多所學校都將投入支援籌備，因此112學年度總量管制學校的新生登記時間才會比去年提早。

教育局表示，面對入學資格審查，新生家長必須提供全戶設籍資料、設籍的房屋所有權狀（或當年度房屋稅籍證明），租賃房屋者需提供水電費收據以及經法院公證的房屋租賃契約證明，或公家宿舍配住證明等，詳情可上該局官網，或電洽03-5518101轉分機2851向該局查詢。

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