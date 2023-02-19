竹縣生命園區預定地靠近鳳山溪走向滑移構造 前民代提醒留意

許育綸表示，台灣地震模型（TEM計畫）計畫網頁中，有貼圖指出圓山地質活動痕跡。（擷取自台灣地震模型網頁）

2023/02/19 22:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府正推動在湖口鄉波羅汶設立縣立生命紀念園區，前竹北市民代表許育綸提醒，從台灣地震模型（TEM計畫）計畫中可知，生命園區預定地距離鳳山溪走向滑移構造相當近，建請縣府在選址上能再審慎評估。

此政策為縣長楊文科積極推動的「五支箭」的重大施政之一，新竹縣反生命園區自救會發起連署公民行動，向縣府遞交陳情書，要求再度召開說明會。對此，縣府民政處已於2月7日發函各單位，預計2月25日上午10點，於湖口鄉波羅村集會所辦理說明會。

許育綸表示，土耳其強震震驚全球，台灣地震頻繁，引發他關切台灣大震周期。根據TEM（Taiwan Earthquake Model）計畫研究顯示，新竹縣立生命園區預定地距離湖口斷層有2.7公里，未來大震機率1-2%，個人研判現行環評準備機制興建可能不受斷層影響，但中央大學地震中心的地震模型顯示，有一條「鳳山溪走向滑移構造」值得注意。

許育綸說，根據TEM計畫，在全國44條斷層或構造未來20-50年大震機率中，「鳳山溪走向滑移構造」排名第10-11位，生命園區預定地距離該構造中心線只有200公尺，而且還倚靠有地質活動痕跡的圓山山腳，因此他建請縣府在選址上能多評估，避免越來越接近大震周期。

對此，新竹縣反縣立生命園區自救會會長陳岫玫表示，已研擬7點反對理由，號召鄉親於25日說明會上表達訴求；感謝許育綸提供訊息，自救會將深入了解，也歡迎任何人提供反生命園區的有利事證。

新竹縣政府民政處長賴江海表示，許育綸的意見很好，縣府廣納任何意見審慎評估，也希望關心該政策的民眾，25日說明會上面對面理性溝通。

許育綸表示，圖中綠點為新竹縣立生命紀念園區預定地，距離鳳山溪走向滑移構造中心線只有200公尺。（擷取自台灣地震模型網頁）

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