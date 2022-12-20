另類淨山清鳥網 不僅守護飛禽安全也讓走獸平安

落地的鳥網被樹根強力「咬住」，要清除也很費勁。（吳杰峯提供）

2022/12/20 14:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕淨山不只是撿（減）垃圾，剪除、清理山林裡掛在樹上、埋在地面的鳥網也是！全國第一個環境信託成功的芎林自然谷，地主之一的「谷主」吳杰峯最近就發出這樣的號召，邀請志同道合者一起來努力，因為這樣的作法不僅可以保育飛禽，就連地面走獸也會跟著獲得平安。

吳杰峯最近才剛跟國立關西高中老師吳建勳、王素貞所率領的學生，以及中正大學地質所、道法自然團隊等志工，一起清理位於芎林、橫山交界處，人稱「飛沙縱走」步道上的地面鳥網，總共清出好幾個大垃圾袋的量，讓人咋舌。

吳杰峯說，他在自然谷落腳以後，用環境信託方式先後委託給荒野保護協會、台灣環境資訊協會代管、經營，終於使原本荒廢的果園重新變回森林。但在這裡他也發現很多當年擄鴿勒贖案件盛行時所留，或其他獵人上山捕獵所架設的鳥網，就算荒廢了卻依舊危害著小動物們的性命。

有的還掛在半空的，除了一般飛得低的小鳥會中招，就連猛禽也會，再加上食物鏈的關係，他就見過有蛇也被絞殺在鳥網上。

有些鳥網因風或山友經過而被扯（割）破落地，在沒有立刻清除下反而「生了根」，不是死死地被樹根纏繞著變成「地墊」，就是被自然崩塌的土石深埋在大地內，結果反成了走獸們的陷阱。

4年前他開始不定期地透過自然谷營隊活動，或與登山社合作以訓練名義，每次號召6到10人不等，大家一起上山清除自然谷基地周邊山區的鳥網，迄今約已投入100人次。

現在從小學高年級到高中都有服務學習課程，他又結合有心的學校、老師們，把清除鳥網的淨山活動結合認識自己家鄉的相關課程，最近首度走出自然谷，把這個新的淨山概念拓展到有名的飛鳳山「飛沙縱走」步道去，希望獲得更多人的認同和關注，大家一起來做不一樣的淨山工作，讓環境保育面向更多、更細緻。

原本掛在半空中的鳥網落地後，也會對走獸造成威脅。（吳杰峯提供）

原本威脅飛禽的鳥網，落了地反成走獸的陷阱。（吳杰峯提供）

清除鳥網，是自然谷谷主吳杰峯近來所提倡的新淨山運動。（吳杰峯提供）

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