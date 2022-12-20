新竹縣公益跨年晚會準備價值400萬好禮給「摸」

新竹縣長楊文科（右3）今天跟新竹縣不動產開發商業同業公會理事長楊勝翔（左3）、榮譽理事長吳國寶（右2）、藝人張涵雅（右）、「黑旋風」（左1、左2）一起幫年底的「竹縣領航 讓愛飛揚！」跨年晚會造勢。（記者黃美珠攝）

2022/12/20 13:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年的跨年晚會持續在新竹縣不動產開發商業同業公會支持下，以讓愛飛揚為名，準備了2台汽車、20台50吋以上的液晶電視機、50張六福村門票等，價值約400萬的好禮要給來客「摸」回家。但是縣府相對要求來客在12月31日下午3點到晚上7點，持今年11、12月實體發票5張或雲端發票3張來換限量1萬5000張的摸彩券，就可一邊聽好歌跨年一邊等著好運到來。今天縣府特別造勢宣傳，邀大家一起來送暖。

縣長楊文科說，事實上除了前述號召鄉親一起捐出的發票要轉送給縣內的公益社福團體，新竹縣不動產開發商業同業公會也以每個團體5萬元，捐助新竹縣內的20個弱勢社福機構，讓這些公益、社福團體或是機構在歲末年終獲得社會的溫暖，有動力在新的一年繼續堅持下去為社會的弱勢族群努力。

楊文科說，今年「竹縣領航 讓愛飛揚」跨年晚會將由小鐘、ALBEE、那那大師、鏝鏝聯手主持，演出卡司則邀請到了知名歌手趙傳、Bii畢書盡、張涵雅、鼓鼓呂思緯、老王樂隊、黑旋風等，當天下午5點半在縣府前廣場則先由2022新竹縣客家新曲獎最創新歌曲獎的獲獎歌手替前述晚會暖場揭幕。除了前述歌舞演出，縣府也準備了180秒的高空煙火秀跟現場鄉親一起迎接2023元旦的來到。

縣府交通旅遊處長游志祥說，當天活動從下午5點半開始到次日凌晨，縣長楊文科的臉書粉絲專頁都會進行直播。另從當晚8點起到跨年結束，中視綜合台也可以收看，或利用中視新聞粉絲專頁和中視新聞YouTube的網路直播掌握。

新竹縣長楊文科（右3）今天跟新竹縣不動產開發商業同業公會理事長楊勝翔（左3）、榮譽理事長吳國寶（右2）、藝人張涵雅（右）、「黑旋風」（左1、左2）一起幫年底的「竹縣領航 讓愛飛揚！」跨年晚會造勢。（記者黃美珠攝）

藝人張涵雅也是新竹縣不動產開發商業同業公會榮譽理事長吳國寶妻子，她今天率先替新竹縣的跨年晚會開嗓獻唱。（記者黃美珠攝）

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