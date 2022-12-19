竹縣殯葬管理自治條例 預告特定條件下不受距離限制？

周江杰說，新竹縣政府於12月公報中預告制定的「新竹縣殯葬管理自治條例」（草案），條文載明在非都市土地設置殯葬設施變更為特定專用區且面積達5公頃以上，得不受規定距離的限制，後續發展值得關注。（擷取自新竹縣政府12月公報，周江杰提供）

2022/12/19 23:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「反縣立生命園區自救會」除發起公民連署，昨天也發動逾百輛車，到縣府前抬棺、撒冥紙抗議。民進黨競選新竹縣長失利的周江杰發現，縣府預告制定的「新竹縣殯葬管理自治條例」（草案），條文載明在非都市土地設置殯葬設施變更為特定專用區且面積達5公頃以上，得不受規定距離的限制；對此，縣長楊文科今天受訪表示，民眾的相關意見和建議，將一併納入參考研議。

縣府民政處表示，內政部「殯葬管理條例」於民國91年公布實施，即指示縣市政府制定自治法規，過去竹縣殯葬管理自治條例草案因內部意見不一或未經議會通過而遲未頒布，與縣府近年推動縣立生命紀念園區無關。民眾可於公報發布14日內以書面等方式陳述意見或洽詢生命禮儀管理科。

民政處說，「殯葬管理條例」規定設置殯儀館、火化場或骨灰（骸）存放設施，與學校距離不得少於300公尺。竹縣殯葬管理自治條例根據母法研擬，其中第五條關於得不受規定距離的限制，第三款為殯葬設施特定專用區且面積達5公頃以上，乃基地的開發範圍大，規定300公尺已無實質意義。

周江杰表示，根據新竹縣政府12月15日發布的公報，縣府已於11月29日預告制定竹縣殯葬管理自治條例（草案），針對殯葬設施設置的地點，有具體要保護的項目及範圍，只是惟獨其中的第五條第三款：「在非都市土地設置殯葬設施，依非都市土地使用管制規則變更為特定專用區，且面積達5公頃以上」，得不受「殯葬管理條例」相關規定距離的限制？

周江杰說，他比較過台北市等9個縣市的殯葬管理自治條例，都沒有上述第三款的規定。自治條例未來將送交新竹縣議會審議，該條文和湖口的縣立生命園區有沒有關係應持續關注。

反縣立生命園區自救會提出的主要訴求：「不需要，選址錯，要公園」，其中選址錯，即是質疑預定地附近有500住戶、學校、交流道及工業區，對交通和環境有重大影響，請縣府公開說明此案與社區學校的最近距離如何算出。

民政處說，縣立生命園區計畫案，縣府向軍方移撥近14公頃土地，第一階段預計開發面積約9.8公頃，全案目前在興辦事業計畫的前置作業階段，須經環評通過且取得開發許可，才會進入地目變更程序。

新竹縣「反縣立生命園區自救會」發起公民連署。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「反縣立生命園區自救會」發起公民連署，昨天並發動逾百輛車到縣府前抬棺、撒冥紙抗議。（記者廖雪茹攝）

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