竹縣28處環境敏感區露營場 將現勘要求回歸原土地使用

據統計，新竹縣全縣現有約300家露營場。照片與本新聞內容無關。（記者廖雪茹攝）

2022/12/19 18:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕交通部觀光局統計，全台共有148處露營場位於環境敏感區，其中新竹縣有28處；新竹縣政府表示，本月底將邀集相關單位開會，逐一現勘這28處露營場，依規定要求停業，並回歸原土地使用分區辦理。

縣府交通旅遊處表示，16日接獲觀光局函轉初步利用地段地號套疊環境敏感區域的查詢成果，共提供包括尖石鄉、五峰鄉、橫山鄉及關西鎮等28處，主要涉及土石流潛勢區或違反水土保持或與國有林保安林或河川區域等環境敏感類型，將函轉請用地該目的事業主管機關查處。

交旅處長游志祥表示，本月底前，將邀集農委會林務局新竹林管處、經濟部水利署第二河川局及縣府農業處、地政處等相關單位召開工作會報，安排28處位在環境敏感區露營場現勘，確認土地使用狀況；如為營業中的露營場，將要求停業，並回歸至原土地使用分區狀態，若逾期未能改善完成，就會依非都市使用管制的相關規定查處。

至於初步查詢不涉及環境敏感區域的露營場，縣府將委託專業團隊進行分區盤點及協助輔導，依據觀光局所公告的要點來輔導業者申請合格登記證，以利後續納入列管。據統計，新竹縣全縣現有約300家露營場。

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