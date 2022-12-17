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    首頁　>　新竹縣

    托嬰中心解聘懷孕員工 涉及歧視挨罰30萬

    周姓員工懷孕，遭到公司解聘。孕婦示意圖。（圖取自Unsplash）

    周姓員工懷孕，遭到公司解聘。孕婦示意圖。（圖取自Unsplash）

    2022/12/17 23:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕周姓托嬰中心托育人員2020年間懷孕，向公司申請留職停薪，但公司擔心她的上課時數不足，恐影響社會局的評鑑分數，予以解雇，新竹縣政府認定此舉歧視孕婦，違反性別工作平等法，開罰30萬元。公司興訟抗罰，主張周女是合意離職，但台北高等行政法院認定公司歧視孕婦不自知，日前駁回其訴。

    周女向竹縣府申訴指出，公司2020年7月間得知她懷孕，以懷孕期間請安胎假期間過長，造成上課時數不足，恐影響社會局對公司的年度評鑑分數，及上課老師的課程調度與安排，同年11月中止勞動契約解聘，簽立離職後賸餘薪資領據。

    新竹縣政府就業歧視評議委員會認為，雇主必須舉證「即使該女性員工未懷孕，也會將其終止勞動契約，而且終止勞動契約需符合法定要件」，托嬰中心雖稱和周女合意終止勞動契約，惟未提出證據，還傳送「妳不要弄我，不然我會用我的方式弄回去」等訊息，可認定歧視孕婦，依性平法開罰30萬元。

    托嬰中心不服，興訟抗罰，主張周女懷孕後持續休假，致整年度未取得任何在職進修訓練時數，恐造成公司評鑑時受到影響，周頗感歉疚，乃口頭合意離職，公司絕無以懷孕為由要求離職。

    但北高行指出，周女因懷孕不克上班，托嬰中心卻提醒需要參加研習，否則影響評鑑，顯示並未真正的尊重周女懷孕一事，反坐實「懷孕歧視」而不自知，竹縣府裁罰無誤，駁回其訴，可上訴。

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