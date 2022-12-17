山友落單烏龍失聯！搜救人員衝霞喀羅登山口 下秒整團團圓

新竹縣政府消防局第2大隊搜救人員（右3）衝上養老登山口後，發生5名登山客一個也不少平安踏上歸途。（新竹縣消防局提供）

2022/12/17 20:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕寒流來襲，新竹縣尖石鄉霞喀羅古道今天傳出山難，所幸烏龍一場，只是落單山友獨自挑戰完行程，同行夥伴急得像熱鍋上螞蟻，擔心他出意外，果斷終止行程對外求救，當一行人和搜救人員安全重逢，大家都有恍如隔世之感。

報案者說，他們一行5人今天早上約好一起從養老進入霞喀羅，走到賞楓知名景點白石吊橋折返，走了一段路，45歲羅姓男子說綁腿鬆了要重綁，讓他們4人先走，雙方約在距離登山口約4公里的馬鞍駐在所會合。

但是等在馬鞍駐在所的4人遲遲不見羅男出現，擔心他途中發生意外，4人毅然決定中斷行程，先派2個人衝回登山口報案求救，另2人則在現場持續尋找羅男。

新竹縣政府消防局在上午11點獲報，擔憂今天寒流低溫，高山可能下雪，必須跟時間賽跑儘速找到失聯者。沒想到，搜救人員趕到養老登山口，跟2名報案者會合，接著不久失聯的羅男就跟另2人一起現身。

消防局搜救人員說，事實上，羅男綁好綁腿後就加快腳步趕赴馬鞍駐在所，但沒看到同伴，以為他們腳程快，羅男也就加快腳步急起直追。

事後大家分析，應該是馬鞍到栗園段是高繞路段，馬鞍駐在所又位於步道上方，羅男可能著急趕路，疏忽沒注意到在現場等待的4人，而4人談笑之間竟也沒有發現羅男經過。

羅男說，他一路快馬加鞭往前追，沒想到人都趕到白石吊橋，卻依然不見同伴蹤影，立刻折返準備回登山口等人，沒想到半路就遇到了留在現場找他的人，也才知道這場烏龍。

羅姓男子因為綁腿和同伴失聯，所幸一切平安。（新竹縣消防局提供）

白石吊橋是霞喀羅國家步道上很有名的賞楓名所。（記者黃美珠攝）

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