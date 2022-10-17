服務比1:6500 竹縣議員關心竹北戶政服務量能

竹北市戶政事務所人員工作負荷量大，且空間不足，縣議員杜文中（中）今天在定期會上質詢關心及建議；縣長楊文科（右）指示民政處通盤考量，並允諾將此案未來規劃列入政見之一。（記者廖雪茹攝）

2022/10/17 16:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口數將近21萬人，戶政事務所正式員額卻僅29人，連同約僱人員平均每人服務6500名鄉親，工作負荷量大，且空間不足，縣議員杜文中今天在縣政總質詢上關心及建議；縣長楊文科指示民政處通盤考量，並允諾將此案未來規劃列入政見之一。

新竹縣議會舉行第19屆第8次定期會質詢，杜文中關心竹北市戶政事務所未來規劃、盤點閒置空間、勞工權益、青少年權益、城市美學、Vtuber產業培植等議題，期盼各項政策更加完善。

杜文中說，竹北市戶政事務所人員只有20多名，但竹北市的人口已成長至近21萬人，服務壓力不斷提升。而且所內空間小，他曾在洽公時目睹現場大排長龍，甚至看過辦公證結婚的新人，沒有公證場地，只有簡易隔板，簡單敘述證書後草草結束。結婚是人生大事，他相當心疼，建議將戶政事務所遷移到比較寬敞的場所，更加便民、利民。

楊文科答詢表示，竹北市戶政事務所連同約僱人員，平均每人服務6500名鄉親，服務量非常大，同時辦公空間不足，對於戶所未來的規劃，已列入他未來的政見之一。

楊文科指示民政處針對竹北市戶政事務所未來規劃做通盤考量，對於杜文中建議竹北市公所遷移後，將原址改為戶政事務所，或是另尋地點新建，或是興建第2戶政事務所等建議，縣府會根據各方意見研議討論。

民政處說，截至9月底竹北市人口數為207822人，戶政事務所目前編制為正式員額29人。關於竹北戶所遷移或新建問題，可透過組織編制調整來增補人力，或設置第2辦公處所等方案解決，將綜合各方意見，優先考量洽公便利性，尋求最佳政策。

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