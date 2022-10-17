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    首頁　>　新竹縣

    前瞻2050淨零碳排 周江杰：竹縣府應設永續經濟辦公室

    民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，為達2050淨零碳排目標，他提出未來新竹縣政府應設立永續經濟辦公室的政見，透過公部門輔導私部門的共同成長力量，打造永續發展的數位化智慧生態綠能城市。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，為達2050淨零碳排目標，他提出未來新竹縣政府應設立永續經濟辦公室的政見，透過公部門輔導私部門的共同成長力量，打造永續發展的數位化智慧生態綠能城市。（記者廖雪茹攝）

    2022/10/17 12:53

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，2050淨零碳排是台灣要跟上全球環保發展的目標，新竹縣是一個高科技城市不能置身事外，他聽取學界關於ESG（環境、社會、治理）的數位化城市發展策略建議後，提出未來新竹縣政府應設立永續經濟辦公室的政見，希望透過公部門輔導私部門的共同成長力量，打造新竹縣成為永續發展的數位化智慧生態綠能城市。

    周江杰表示，根據國家發展委員會的官方網站資料，我國2050淨零排放路徑將會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「12項關鍵戰略」，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。

    周江杰認為，新竹縣緊鄰新竹科學園區，分享到了高科技產業聚落外溢的效應，有越來越多的高科技產業進駐，這些產業跟「護國神山」台積電一樣，是台灣的「護國群山」，為了讓他們也能跟得上國際環保的腳步，擁有國際競爭力，公部門必須跟他們協同治理，讓城市與企業共同成長。

    周江杰強調，地方政府在環保發展上必須扮演火車頭的角色，他當選縣長後會在縣府內設立永續經濟辦公室，導入外部專業團隊的輔導職能，爭取中央資源挹注地方，ESG的數位化城市發展策略，協助受輔導企業成長轉型。

    周江杰表示，新竹縣是一個深具潛力的城市，未來發展可期，他相信永續經濟辦公室可以輔導優質農業、綠能產業、淨排產業、生技產業、醫療產業、健康產業、都會風格產業、生活文創產業等ESG經濟產業落地發展，讓新竹縣更蓬勃發展。

    民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，為達2050淨零碳排目標，他提出未來新竹縣政府應設立永續經濟辦公室的政見，透過公部門輔導私部門的共同成長力量，打造永續發展的數位化智慧生態綠能城市。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，為達2050淨零碳排目標，他提出未來新竹縣政府應設立永續經濟辦公室的政見，透過公部門輔導私部門的共同成長力量，打造永續發展的數位化智慧生態綠能城市。（記者廖雪茹攝）

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