竹縣22校汰換成LED燈具 護童視力落實節能校園

新竹縣政府運用能源局補助經費，並結合民間善心企業第一金控及台積電慈善基金會，今年共協助22所學校汰換為高效能LED燈具，建立更優質照明、校園減碳環境。（記者廖雪茹攝）

2022/10/17 10:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為落實校園節能永續發展，新竹縣政府對於縣內仍使用傳統燈具的學校，運用能源局補助經費，並結合民間善心企業第一金控及台積電慈善基金會，今年共協助22所學校汰換為高效能LED燈具，建立節能照明、校園減碳環境，給學子營造更優質的教育學習空間。

產業發展處表示，縣府推動「新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫」，以協助整體電力需求規劃並提供節能服務ESCO（能源技術服務業Energy Service Company）方式，推動4所學校汰換7521盞燈具，節電逾46萬度，總經費約為555萬，其中50%費用以能源局補助款支用，另50%費用則採「節能績效保證合約」ESPC（Energy Saving Performance Contracts）模式，確保節能率，同時省下的能源費用分期3到5年償還汰換燈具費用。今年度縣府將再追加90萬元補助經費，未來預計再汰換1600盞。

此外，縣府考量偏鄉學校受限預算不足，以及ESCO節能績效回收年限偏高，造成廠商意願低下等因素，結合第一金控及台積電慈善基金會資源，共同協助偏遠地區學校推動燈具汰換，總計共協助18所偏鄉學校汰換近4500盞LED燈具，節省約27萬度的電，可幫學校每年省下約67.5萬元的電費。

縣長楊文科指出，傳統螢光燈管不僅耗電且亮度較低，容易造成光線不足的問題，為保護孩子們雙眼，縣府爭取中央經費並結合民間力量共同推動學校汰換燈具，選用高效能LED燈具不僅耗電功率明顯降低，同時有效降低眩光的不舒適感，保護學童視力，更是向下扎根節能減碳重要觀念。

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