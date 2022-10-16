博士議員辦科學嘉年華 新竹縣吳旭智成立競選總部

新竹縣議員候選人吳旭智表示，「爭取教育資源，升級社會福利，友善智慧城市」是他從政的理念，他將持續努力，懇請鄉親支持。（吳旭智團隊提供）

2022/10/16 21:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕爭取連任的新竹縣竹北選區縣議員候選人吳旭智今天（16日）選在AI智慧園區公園，以科學藝術文創嘉年華形式成立競選總部，除安排街頭藝人表演，還有STEAM科學闖關攤位、藝術家手作文創攤位，雖然天公不作美，仍吸引逾千名親子參加。

吳旭智擁有國立交通大學資訊科學博士學位，他表示，「爭取教育資源，升級社會福利，友善智慧城市」是他從政的理念，而總部成立大會特別選在AI智慧園區公園舉辦，以科學藝術文創嘉年華形式表現，因為AI智慧生活是未來趨勢，AI智慧也是他的專精所在，他將持續努力，讓竹北成為一個友善溫暖的智慧城市。

活動現場有街頭藝人以德國手搖管風琴演奏古典音樂，配合著音樂擺動的猴子馬戲團，氣球造型與魔術表演，還有科學達人設計科學闖關活動的STEAM攤位，如無人機四輪飛行器闖關、氣壓火箭射程競賽、機器人創客遊戲、AI智慧教育攤位、以及藝術家的手作文創攤位等。

包括新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢、立委林思銘、林為洲、立法院榮譽顧問徐欣瑩、竹北市公所主秘郭漢章等都到場力挺。

楊文科說，新竹縣智慧城市諮詢委員會，特別邀請吳旭智擔任委員，請大家力挺，為竹北留住唯一科技議員！徐欣瑩也說，吳旭智是她交大的學弟，在AI人工智慧學有專精、問政專業，懇請竹北朋友集中選票唯一支持！

爭取連任的新竹縣議員候選人吳旭智，今天在AI智慧園區公園，以科學藝術文創嘉年華形式成立競選總部，除安排街頭藝人表演，還有STEAM科學闖關攤位。（吳旭智團隊提供）

爭取連任的新竹縣議員候選人吳旭智，今天在AI智慧園區公園，以科學藝術文創嘉年華形式成立競選總部，除安排街頭藝人表演，還有STEAM科學闖關攤位。（吳旭智團隊提供）

爭取連任的新竹縣議員候選人吳旭智，今天在AI智慧園區公園，以科學藝術文創嘉年華形式成立競選總部，除安排街頭藝人表演，還有STEAM科學闖關攤位。（吳旭智團隊提供）

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