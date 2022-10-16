黃國昌送金剪刀 期許連郁婷「剪開新竹縣政壇的黑幕」

爭取連任的時代力量新竹縣議員候選人連郁婷，今（16日）成立競選總部，黨主席立委陳椒華和前立委黃國昌等人到場力挺，媽媽、工程師以及律師後援會同步成軍。（連郁婷團隊提供）

2022/10/16 15:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕爭取連任的時代力量新竹縣議員候選人連郁婷，今（16日）成立競選總部，媽媽、工程師以及律師後援會等，分別送上包粽、菜頭祝福高票當選，黨主席立委陳椒華授予時力大旗，前立委黃國昌也送上金剪刀，期許連郁婷可以「剪開新竹縣政壇的黑幕」，現場一片喝采。

陳椒華表示，連郁婷是他進立法院之後的好戰友，有許多陳情都需要靠地方的議員和中央的立委一起合作努力，包括月子中心的評鑑制度、公路總局管養的路段設計。因此今天連郁婷競選總部成立也一定要支持，希望她能夠連任成功，繼續為鄉親服務。

黃國昌表示，竹北市一個充滿活力、希望和未來的城市，他很開心看到人連郁婷這樣專業、認真負責的議員進入新竹縣議會，從2018年到2020年政黨票的成長，相信竹北市民也是肯定他的表現。他更期許，未來有一天能夠有一個有理想、遠見和抱負的竹北市長候選人，真心與人民站在一起，因為竹北市需要不一樣的領導。

黃國昌還說，他其實很擔心連郁婷的選舉，因為他知道連郁婷並沒有把太多時間放在選舉上，因此強力拜託大家，一起幫助她高票連任。

連郁婷表示，2018年她從執業律師帶著大家的期許，進入新竹縣議會。這四年來幾乎可以說是專職議員，專職服務，至今已服務超過1000件陳情案件、法律諮詢次數更是超過2000件。由此可知，民眾其實非常需要有法律背景的議員做地方服務，即使她目前因律師法關係無法接案，她也願意成為民眾在生活上的法律顧問。尤其目前詐騙手法層出不窮，相信有個即時的法律諮詢服務，對大家都好，以免發生亡羊補牢的憾事。

除此之外，她也會持續以強而有力的邏輯和認真研究議題的精神，繼續監督新竹縣政府，盯緊公部門的所有螺絲。

爭取連任的時代力量新竹縣議員候選人連郁婷，今（16日）成立競選總部，媽媽、工程師以及律師後援會等同步成軍，現場一片喝采。 （連郁婷團隊提供）

時代力量新竹縣議員候選人連郁婷今成立競選總部，媽媽、工程師以及律師後援會等，分別送上包粽、菜頭祝福高票當選。（連郁婷團隊提供）

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