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    首頁　>　新竹縣

    解決橫山人口外移 周江杰：協調亞泥閒置廠區規劃科技服務園區

    針對橫山地區人口外移嚴重，民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，若當選縣長，他將與閒置的亞泥橫山廠協調，將廠區規劃為「九讚頭科技服務園區」，創造在地就業的機會。 （記者廖雪茹攝）

    針對橫山地區人口外移嚴重，民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，若當選縣長，他將與閒置的亞泥橫山廠協調，將廠區規劃為「九讚頭科技服務園區」，創造在地就業的機會。 （記者廖雪茹攝）

    2022/10/16 14:15

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕有感橫山鄉多年來因為產業發展衰退，交通不便、基礎設施嚴重不足，導致人口外移嚴重，民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，若當選縣長，他將與閒置的亞泥橫山廠協調，將廠區規劃為「九讚頭科技服務園區」，引進科技產業，甚至連動智慧農業的發展，創造在地就業的機會。

    周江杰行動競選辦公室近日開進橫山沙坑街講，周江杰表示，台3線沿線的關西、橫山社區，長期以來只有簡易自來水可以使用，由於地質的關係，每當颱風天下大雨的時候，水質便會混濁不堪，根本無法提供穩定水源。他提到，行政院已經核定計畫，要從石門水庫拉管線經台3線直達寶山水庫，未來他會爭取接支管到沿線社區，讓關西、橫山的民眾也能有乾淨的自來水可以使用。

    周江杰也提到，橫山地區的居民要到市區就醫、就學、就業都相當不方便，未來他也將在橫山的沙坑、九讚頭兩處設置大眾快捷運輸系統「山前線」的站點，以滿足民眾日常必要的生活需求。

    在產業方面，周江杰表示，他會優先與閒置的亞泥橫山廠協調，將廠區規劃為「九讚頭科技服務園區」，希望半導體產業不只集中於竹科、寶山地區，如IC設計產業、科技服務產業都能夠移到橫山地區，甚至連動智慧農業的發展，相信有完善的基礎建設，加上「山前線」的規劃配合產業發展，將是解決人口外移的方針。

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