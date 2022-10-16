加碼竹北3-6歲育兒津貼至6000元 鄭朝方推出母嬰友善政見

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方推出親子友善政見，內容包括3到6歲育兒津貼加倍為每年6000元、補助孕婦產檢計程車費、免費早療評估、營養午餐加碼，以及娃娃車好行空間等。（鄭朝方團隊提供）

2022/10/16 12:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方鎖定年輕家庭選民，推出親子友善政見，內容包括3到6歲育兒津貼加倍為1年1次6000元、補助孕婦產檢計程車費、免費早療評估、營養午餐加碼，以及娃娃車好行空間等，作為支持竹北媽媽、準媽媽的友善後盾。

鄭朝方表示，他在競選過程中接獲很媽媽、準媽媽反映，近幾年物價高漲，育兒成本越來越高，母嬰、親子需要更多的資源和支持，所以他將爭取把竹北市公所現行3到6歲的育兒津貼，從1年1次3000元調高到6000元，用最直接的方式幫助家長照顧他們的寶貝。

「對於竹北孩子的照顧，我們從媽媽懷孕期間就開始起！」鄭朝方首開新竹縣先例，提出補助孕婦產檢計程車費的政見，鼓勵準媽媽遵循醫師的囑咐，認真配合產檢，減輕她們搭乘大眾交通工具的風險，讓她們可以安心往返家裡和醫院，給胎兒滿滿的醫療照顧，也為她們生產做好萬全準備。

鄭朝方強調，針對成長中的國小學童、國中學生，當選後也會由市公所補助加碼營養午餐的經費，讓孩子在發育期間吃得好，有充足的營養支持他們長大、長高。

鄭朝方也表示，過去竹北市容環境、公共設施最為人詬病的部分，就是對親子不夠友善，推著娃娃車、牽著小朋友上街的媽媽經常「寸步難行」；他上任後一定設法改善，讓竹北的街道真正可以「路平無礙，親子好行！」

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方推出親子友善政見，內容包括3到6歲育兒津貼加倍為每年6000元、補助孕婦產檢計程車費、免費早療評估、營養午餐加碼，以及娃娃車好行空間等。（鄭朝方團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法