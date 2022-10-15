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    首頁　>　新竹縣

    楊文科橫山、東湖口競選服務處成立

    橫山鄉民代表會主席古鋓明（左3）遞上好彩頭，祝拚連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科（右3）高票當選。（楊文科團隊提供）

    橫山鄉民代表會主席古鋓明（左3）遞上好彩頭，祝拚連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科（右3）高票當選。（楊文科團隊提供）

    2022/10/15 17:32

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科今天（15日）成立橫山鄉與東湖口競選服務處，他強調，過去4年來，在橫山鄉投入了21.82億元，推動橫山大發展；在湖口鄉完成王爺壟運動公園、鳳山工業區開發及招商等，湖口高中遷校工程案也在上月決標，多項建設如火如荼進行中，現正是發展的關鍵時刻。

    國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、競選部總幹事林思銘等人，也到場展現大團結。楊文科表示，過去4年來在橫山鄉投入了21.82億元，與地方團結一心推動內灣地區聯外道路新闢工程、內灣野薑花公園及老街公有停車場周圍設施改善、合興森林愛情園區營造等；其中，內灣地區連外道路新闢工程，將分成短期的120線拓寬及中長期的連外新闢道路。礙於原物料及工資上漲，總工程經費增加到4億元，多餘的款項全由縣府來負擔，力拚年底前發包施工。

    今日下午，楊文科也與國民黨籍湖口鄉長候選人吳淑君，一同在東湖口成立聯合競選辦公室，楊讚賞吳淑君是「執行力最強的鄉長候選人，以及最佳接班人」。

    楊文科指出，過去4年在湖口鄉完成王爺壟運動公園、鳳山工業區開發及招商等，連續4年獲得財政部招商卓越獎非六都招商王肯定，並說「湖口高中遷校案總經費大幅增加到9.55億元，由縣府一肩扛起，已經在今年9月21日決標，預計在2025年前完成遷校作業。」，要提升學生學習環境品質。

    國民黨新竹縣長候選人楊文科今天（15日）成立橫山鄉競選服務處，他強調，過去4年來，在橫山鄉投入了21.82億元，推動橫山大發展。（楊文科團隊提供）

    國民黨新竹縣長候選人楊文科今天（15日）成立橫山鄉競選服務處，他強調，過去4年來，在橫山鄉投入了21.82億元，推動橫山大發展。（楊文科團隊提供）

    拚連任的新竹縣長候選人楊文科（左2）與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左3）及立委林思銘（右1）高舉雙手展現大團結。（楊文科團隊提供）

    拚連任的新竹縣長候選人楊文科（左2）與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左3）及立委林思銘（右1）高舉雙手展現大團結。（楊文科團隊提供）

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