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    首頁　>　新竹縣

    痛心關西原地踏步 周江杰將攜手陳光彩一起翻轉

    民進黨新竹縣長參選人周江杰（左2）痛心關西鎮十幾年來幾無改變，「原地踏步」，他向鄉親推薦鎮長參選人陳光彩（右2），未來當選後兩人將攜手合作共同翻轉關西，讓關西鎮真正進步發展。 （周江杰團隊提供）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰（左2）痛心關西鎮十幾年來幾無改變，「原地踏步」，他向鄉親推薦鎮長參選人陳光彩（右2），未來當選後兩人將攜手合作共同翻轉關西，讓關西鎮真正進步發展。 （周江杰團隊提供）

    2022/10/15 13:40

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰痛心關西鎮十幾年來幾無改變，從交通建設、民生用水、觀光設施到教育資源等，可以說是「原地踏步」，所以他向鄉親推薦鎮長參選人陳光彩，未來當選後兩人將攜手合作共同翻轉關西，讓關西鎮真正進步發展。

    周江杰13日出席無黨籍關西鎮長參選人陳光彩的競選總部成立大會，他表示，他要向大家推薦陳光彩，因為他看到現在關西鎮，面臨很大的問題就是十幾年來沒有改變。

    周江杰表示，新埔、芎林等鄉鎮由於便捷的外環道而開始有發展，8年前他也曾和許多地方人士，一起努力爭取關西鎮外環道的建設，可惜迄今沒有進展；如果關西外環道8年前開始施工，現已通車，關西鎮公所也可能遷建，結果關西鎮卻原地踏步，他請大家想一想關西鎮為什麼沒有前進。

    周江杰也說，關西鎮是浪漫台3線上新竹縣第一個最重要的鄉鎮，政府在關西鎮迎風館投入龐大資源建設，結果現在「養蚊子」！他透過媒體得知，新竹縣長楊文科說，要把迎風館還給關西鎮公所；結果關西鎮長說，新竹縣政府要負責，沒有承擔的縣長、沒有承擔的鎮長，雙方互踢皮球。

    周江杰表示，若當選縣長，他要處理關西鎮自來水的問題，因為關西鎮的自來水是一個簡易水廠，鄉鎮對水質存有疑慮。他透露，今年行政院核定了一個計畫，要從石門水庫拉一條水管，經過關西、台3線，把水引到寶山水庫，在這個過程他將爭取在關西設置一座好的自來水廠。

    周江杰也提到，如上任縣長，他將設法提升偏鄉的教育資源，改善學校的軟硬體設施設備，讓關西鎮的孩子也能享有好的教育。

    民進黨新竹縣長參選人周江杰（左2）痛心關西鎮十幾年來幾無改變，「原地踏步」，他向鄉親推薦鎮長參選人陳光彩（中），未來當選後兩人將攜手合作共同翻轉關西，讓關西鎮真正進步發展。 （周江杰團隊提供）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰（左2）痛心關西鎮十幾年來幾無改變，「原地踏步」，他向鄉親推薦鎮長參選人陳光彩（中），未來當選後兩人將攜手合作共同翻轉關西，讓關西鎮真正進步發展。 （周江杰團隊提供）

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