打造寵物友善公園 鄭朝方與民間團體共創動物方城市

民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方表示，未來若擔任市長，將致力升級現有的寵物公園，規劃寵物友善空間，並爭取「浪浪照護行動計畫」，讓親子一起學習尊重生命、愛護動物。（圖由鄭朝方團隊提供）

2022/10/15 10:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方提出「五力政策」，其中「建設力」之一要打造寵物友善公園；他說，未來若擔任市長，將致力升級現有的寵物公園，規劃寵物友善空間，並爭取「浪浪照護行動計畫」，讓親子一起學習尊重生命、愛護動物。

鄭朝方表示，近日拜訪長期推動街貓TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、釋放的英文縮寫）的諾姆茶飲店家，陳老闆提及竹北無論是對家貓、家狗或是街貓、街狗，相較於其他縣市，缺乏完善的寵物公園，以及收容及結紮後原地放回前的暫時隔離空間。

此外，關心浪浪人士莊小姐表示，現行相關街貓、街狗的對應政策從TNR透過誘捕、絕育並回置的手段，轉向TNVR多了注射疫苗的程序，來管理流浪犬貓的數量。但中央分配下來的預算是固定的，用完就沒了，而現行每個縣市對於街貓、街狗的節育補助均不相同，竹北連最基本的補貼都沒有，讓民間團體想一同協力執行但又礙於費用，導致窒礙難行。

鄭朝方說，竹北市缺乏適合寵物活動的場所，現有公園都是站在人的角度做設計，許多設施對寵物來說並不適當，無法讓毛小孩自由活動，甚至會受傷。所以未來除了打造專屬的寵物友善公園之外，也會一併盤點現行公園設施，進一步優化，讓硬體設施能更友善毛小孩。

鄭朝方也表示，未來擔任竹北市長會參考其他縣市的成功案例，盡力爭取「竹北市浪浪照護行動計畫」，並透過親子館、里民活動中心及特色公園來推動「浪浪不哭」生命教育講座，讓親子透過毛小孩議題，一起學習尊重生命、愛護動物。

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