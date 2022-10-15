為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    打造寵物友善公園 鄭朝方與民間團體共創動物方城市

    民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方表示，未來若擔任市長，將致力升級現有的寵物公園，規劃寵物友善空間，並爭取「浪浪照護行動計畫」，讓親子一起學習尊重生命、愛護動物。（圖由鄭朝方團隊提供）

    民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方表示，未來若擔任市長，將致力升級現有的寵物公園，規劃寵物友善空間，並爭取「浪浪照護行動計畫」，讓親子一起學習尊重生命、愛護動物。（圖由鄭朝方團隊提供）

    2022/10/15 10:04

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方提出「五力政策」，其中「建設力」之一要打造寵物友善公園；他說，未來若擔任市長，將致力升級現有的寵物公園，規劃寵物友善空間，並爭取「浪浪照護行動計畫」，讓親子一起學習尊重生命、愛護動物。

    鄭朝方表示，近日拜訪長期推動街貓TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、釋放的英文縮寫）的諾姆茶飲店家，陳老闆提及竹北無論是對家貓、家狗或是街貓、街狗，相較於其他縣市，缺乏完善的寵物公園，以及收容及結紮後原地放回前的暫時隔離空間。

    此外，關心浪浪人士莊小姐表示，現行相關街貓、街狗的對應政策從TNR透過誘捕、絕育並回置的手段，轉向TNVR多了注射疫苗的程序，來管理流浪犬貓的數量。但中央分配下來的預算是固定的，用完就沒了，而現行每個縣市對於街貓、街狗的節育補助均不相同，竹北連最基本的補貼都沒有，讓民間團體想一同協力執行但又礙於費用，導致窒礙難行。

    鄭朝方說，竹北市缺乏適合寵物活動的場所，現有公園都是站在人的角度做設計，許多設施對寵物來說並不適當，無法讓毛小孩自由活動，甚至會受傷。所以未來除了打造專屬的寵物友善公園之外，也會一併盤點現行公園設施，進一步優化，讓硬體設施能更友善毛小孩。

    鄭朝方也表示，未來擔任竹北市長會參考其他縣市的成功案例，盡力爭取「竹北市浪浪照護行動計畫」，並透過親子館、里民活動中心及特色公園來推動「浪浪不哭」生命教育講座，讓親子透過毛小孩議題，一起學習尊重生命、愛護動物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    候選人財產申報 楊文科共6700多萬 周江杰只有妻小
    2022/10/14 18:42

    候選人財產申報 楊文科共6700多萬 周江杰只有妻小
    整頓竹北雜草叢生的公園 鄭朝方提歐洲經驗
    2022/08/28 14:34

    整頓竹北雜草叢生的公園 鄭朝方提歐洲經驗

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    綠營禮讓無黨籍何淦銘選竹縣長？ 鄭朝方︰不排除和友黨合作
    2022/06/19 19:39

    綠營禮讓無黨籍何淦銘選竹縣長？ 鄭朝方︰不排除和友黨合作
    浪漫？理性？我們都是「雙魚B」 鄭朝方請益林右昌
    2022/06/13 16:56

    浪漫？理性？我們都是「雙魚B」 鄭朝方請益林右昌

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    新竹縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播