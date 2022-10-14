周江杰推「青銀共同廚房」 獎勵想做地方創生的年輕人投入

民進黨新竹縣長參選人周江杰（左）想把現行的長照據點共餐，演變成「青銀共同廚房」，嘉惠年輕人打造社會企業，擴大銀髮族的社會參與。（周江杰陣營提供）

2022/10/14 13:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰今天推出「青銀共同廚房」政見，表示他如果當選縣長，將用政策獎勵有心留在地方做地方創生的年輕人，透過共同廚房，提供年輕人陪伴長輩，又催生出符合銀髮族需求的社會企業創業機會，打造青、銀雙贏的生活環境。

周江杰說，他多次參加縣內長照據點共餐，發現多是長輩單純接受服務，當地年輕人卻很少參與。他想啟動「青銀共同廚房」，鼓勵有意投入地方創生的在地年輕人投入服務。

他說，現行長照據點的共餐模式，只是單純提供長輩時間到了的餐飲服務，很難達到讓銀髮族回歸、融入社會的心理支持效果，但是共餐場域若有年輕人或小孩跟長輩們互動，整體氣氛會很不一樣，長輩相對也會願意走出自己的角落。

他說，這個「青銀共同廚房」他想優先從偏鄉試辦起來，讓人口分布較散、距離較遠的鄉鎮獨居長輩增進社會參與的意願。可以採用原據點或照顧站辦理，共同廚房則使用偏鄉學校原有的廚房設備與人力來製作長輩餐點。

在安全的環境中，可以鼓勵長輩動起來，拿出自己種的菜，或自己動手分享拿手菜，間接打造長輩的生活舞台，讓長輩的晚年生活保有一定的精彩和尊榮感。

這樣的共同廚房對於想留在偏鄉投入地方創生的年輕人也很有發展性。周江杰說，他要用政策獎勵年輕人參與服務，不管是陪老人家種菜、摘菜，還是一起進廚房烹煮，青、銀最後在一張餐桌上用餐，進而催生出符合銀髮族需求的社會企業，平添地方就業機會，打造青、銀雙贏的生活環境。

民進黨新竹縣長參選人周江杰（中）想把現行的長照據點共餐，演變成「青銀共同廚房」，嘉惠年輕人打造社會企業，擴大銀髮族的社會參與。（周江杰陣營提供）

民進黨新竹縣長參選人周江杰（左）跟年輕人分享他想打造的「青銀共同廚房」理念。（周江杰陣營提供）

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