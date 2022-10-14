楊文科拚連任 提出2年內提昇在地嬰幼兒醫療照護水準
〔記者黃美珠／新竹報導〕爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科說，新竹縣出生率在全國一直名列前茅，但受限於長久以來的醫療資源不足，使得嬰幼兒有醫療需求時常必須遠求外縣市。他承諾，如果順利連任，2年內會搭配新竹台大分院生醫醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院內的兒科專診服務，先提昇在地嬰幼兒的收案量，讓生病的孩子就近就有優質的醫療照護，家長們不用再為孩子的就醫問題操碎了心。
楊文科說，如何讓家長免於憂慮嬰幼兒的就醫問題，一直是他施政的重點之一。目前新竹縣共有31家醫療院所、55個幼兒專責醫師，其中新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中醫大新竹附醫都有兒科專診，每年收案人數約6000多人、收案涵蓋率為40%。
考慮到這2大醫院的醫療量能，他雖暫時沒有一定要蓋兒童醫院的想法，但2年內要把全縣收治嬰幼兒的案件涵蓋率提升到50%以上是他必然要做的。除了不捨嬰幼兒未能就近、迅速獲得妥適的醫療照護，更擔憂嬰幼兒在遠求外縣市途中病情發生料想不到的變化。
他近年除協調新竹台大分院生醫醫院、中醫大新竹附醫以及東元綜合醫院，竹北3大醫院的急診室輪值，提供24小時全天候的兒科專科醫師診療服務，讓縣內兒童的醫療服務天天不打烊。
他也推動「幼兒專責醫師制度計畫」，由兒科及家醫科醫師擔任3歲以下幼兒的專責醫師，且採個案管理方式，落實初級照護與健康促進，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護模式。
幼兒專責醫師在提供幼兒發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟等各項保健時程的關懷和照護諮詢之外，若有特殊需求，也可幫忙轉介或安排居家訪視，建立與公衛、社福體系的連結。
透過前述機制，縣府統計到今年9月底為止，新竹縣嬰幼兒的醫療照護收案涵蓋率為40%，他計畫連任後2年內把收案涵蓋率再提升到50%以上。