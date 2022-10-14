楊文科拚連任 提出2年內提昇在地嬰幼兒醫療照護水準

國民黨新竹縣長楊文科拚連任，今天承諾再當選，2年內提昇縣內嬰幼兒醫療照護的收案量，讓更多年輕人在新竹縣養育下一代更省心。（記者黃美珠攝）

2022/10/14 10:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科說，新竹縣出生率在全國一直名列前茅，但受限於長久以來的醫療資源不足，使得嬰幼兒有醫療需求時常必須遠求外縣市。他承諾，如果順利連任，2年內會搭配新竹台大分院生醫醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院內的兒科專診服務，先提昇在地嬰幼兒的收案量，讓生病的孩子就近就有優質的醫療照護，家長們不用再為孩子的就醫問題操碎了心。

楊文科說，如何讓家長免於憂慮嬰幼兒的就醫問題，一直是他施政的重點之一。目前新竹縣共有31家醫療院所、55個幼兒專責醫師，其中新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中醫大新竹附醫都有兒科專診，每年收案人數約6000多人、收案涵蓋率為40%。

考慮到這2大醫院的醫療量能，他雖暫時沒有一定要蓋兒童醫院的想法，但2年內要把全縣收治嬰幼兒的案件涵蓋率提升到50%以上是他必然要做的。除了不捨嬰幼兒未能就近、迅速獲得妥適的醫療照護，更擔憂嬰幼兒在遠求外縣市途中病情發生料想不到的變化。

他近年除協調新竹台大分院生醫醫院、中醫大新竹附醫以及東元綜合醫院，竹北3大醫院的急診室輪值，提供24小時全天候的兒科專科醫師診療服務，讓縣內兒童的醫療服務天天不打烊。

他也推動「幼兒專責醫師制度計畫」，由兒科及家醫科醫師擔任3歲以下幼兒的專責醫師，且採個案管理方式，落實初級照護與健康促進，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護模式。

幼兒專責醫師在提供幼兒發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟等各項保健時程的關懷和照護諮詢之外，若有特殊需求，也可幫忙轉介或安排居家訪視，建立與公衛、社福體系的連結。

透過前述機制，縣府統計到今年9月底為止，新竹縣嬰幼兒的醫療照護收案涵蓋率為40%，他計畫連任後2年內把收案涵蓋率再提升到50%以上。

國民黨新竹縣長楊文科說，他任縣長後已經成功整合竹北地區3大醫院急診室，提供鄉親天天不打烊的兒科專科診療服務。圖為中醫大新竹附醫兒科醫師跟求診親子親切互動。（楊文科陣營提供）

國民黨新竹縣長楊文科說，他任縣長後已經成功整合竹北地區3大醫院急診室，提供鄉親天天不打烊的兒科專科診療服務。圖為竹北東元綜合醫院兒科部長王昱程詳細向帶著幼童求診的家長解說。（楊文科陣營提供）

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