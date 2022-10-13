竹縣鳳山溪景觀橋10/22通車 竹北花田囍市同步登場

新竹縣鳳山溪水月意象景觀橋預定本月22日通車啟用，吸睛的黃色景觀橋，成為竹北濱海新地標。（記者廖雪茹攝）

2022/10/13 16:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕耗資近兩2億元的新竹縣鳳山溪水月意象景觀橋新建工程與牛埔溪水月意象整體景觀工程，歷經兩年施工，預定本月22日通車啟用，吸睛的黃色景觀橋成為竹北濱海新地標，當天同步在水月公園辦理2022竹北花田囍市活動，邀請市民朋友一起來竹北海邊騎單車、聽音樂、吹吹風！

竹北市長何淦銘表示，市公所為帶動濱海地區觀光，提案爭取全國水環境改善計畫，兩案共獲經濟部水利署核定近2億元經費，新建跨鳳山溪和牛埔溪兩座自行車用景觀橋，串聯南、北岸觀光資源，同時整闢鳳山溪北側魚塭步道、鳳山溪南側水月公園及牛埔溪沿線步道，興建休憩景觀台、公園照明設施及植栽綠美化等。

其中，鮮黃色鋼構的鳳山溪景觀橋，採穿透式設計，相當醒目。22日啟用後，車友可從新月沙灘烏魚養殖區，經鳳山溪景觀橋到水月公園，再走牛埔溪景觀橋接頭前溪堤防；再往南走，可由台68線高架橋下的自行車道通往南寮17公里海岸，全線都將安全的騎在自行車道上欣賞沿途濱海風光。

市公所主任秘書郭漢章表示，22日下午2點到晚上9點，公所在水月公園安排地方農業特色產品嘉年華，傍晚5點水月景觀橋通車啟用；6點起由圓圓主持音樂晚會，邀請藝人龍千玉、翁立友、江志美、謝金晶、魏華萱、黑咖啡樂團等陣容輪番表演，現場還有胖卡餐車和特色市集，歡迎市民朋友同樂。

新竹縣竹北市公所打造的牛埔溪自行車用景觀橋。（記者廖雪茹攝）

位在牛埔溪景觀橋旁的水月遊客中心。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所預定22日在水月公園辦理鳳山溪水月意象景觀橋啟用和花田囍市活動，邀請市民朋友一起來竹北海邊吹吹風！（記者廖雪茹攝）

竹北市公所預定22日在水月公園辦理鳳山溪水月意象景觀橋啟用和花田囍市活動，邀請市民朋友一起來竹北海邊吹吹風！（竹北市公所提供）

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