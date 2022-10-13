陳揮文批高虹安昔反韓今拉攏韓粉 沈慧虹：走過必留痕跡

政治評論員陳揮文痛批民眾黨新竹市長參選人高虹安昔反韓今拉攏韓粉，民進黨市長參選人沈慧虹：走過必留痕跡。（記者洪美秀攝）

2022/10/13 14:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天在「交通政見發表會」，對媒體問及，資深媒體人陳揮文前天還原過去高虹安砲轟韓國瑜的片段，鞠躬拜託韓粉跟新竹人，「投誰都好、不要投給高虹安」。對此沈慧虹表示，藍營內部的事情，她不便評論，但凡走過必留下痕跡，過去說過的話、做過的事，都會被民眾記得。

針對陳揮文提及，過去高虹安曾為郭台銘獨創調和式民調，來攻擊韓國瑜，沈慧虹對此表示，這則新聞喚起大家的注意，過去高虹安就會利用自己發明的調和式民調攻擊政敵，對照現今，高虹安每每面對爭議就神隱，接著就會有特定媒體丟出民調，她質疑「不知道這些算不算高虹安攻擊對手的調和式民調？」

沈慧虹說，她是交通專業，知道交通議題絕非三言兩語能夠交代，但她無法接受高虹安不斷輕視市府在交通議題上的努力，沈慧虹強調，高虹安自詡大數據專家、又出生於內湖，應該對於交通議題不陌生，她也向高虹安提出邀請，就交通議題進行交流討論。

沈慧虹說，新竹的竹科就好比台北的內湖，造就產業與工作機會，同時也帶來交通上的挑戰，她連續兩週提出交通政策，除了帶市民回顧過去市府的努力，也提出未來真正可行的方案。

針對最新民調高虹安領先，是否會影響沈慧虹的選舉步調，對此沈慧虹表示，選舉期間有各式各樣的民調，民調的抽樣與方法會影響結果，各家民調她都會參考。

沈慧虹也說，選舉到現在，她不斷提出政見，持續提出城市願景，這週六更推出旗艦型的政策發表會，要讓市民了解新竹要走向哪裡，沈慧虹強調，她不會停下腳步，會按部就班做好每一個工作，相信最後會得到市民支持，贏得勝選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法