竹縣議員林禹佑聚焦生養 爭取接生綠色通道、產檢補助

無黨籍新竹縣議員林禹佑（左）呼籲縣府爭取境內醫院打開高危險妊娠孕婦的接生綠色通道，並補助產前基因檢測，衛生局長殷東成（右）說會跟相關醫院、團體接觸研究。（記者黃美珠攝）

2022/10/13 14:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科近年執政拚「婚」鼓勵「生」，無黨籍縣議員林禹佑今天（13日）總質詢也聚焦生養下一代，要求縣府鼓勵境內醫院對高危險妊娠孕婦開啟接生的綠色通道，並以官方預算補助產檢增加「遺傳基因檢測」，至於托嬰中心現行3年1評鑑他認為時間太久，追不上拚命冒出頭的業者，評鑑結果又不透明，這些都讓家長想托嬰卻無所適從。

林禹佑說，現代人婚和生都比較晚，有些孕婦因自身緣故在孕晚期成為高危險妊娠孕婦。現在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情威脅，臨盆時很需要綠色通道以保護母子，但縣內卻僅有竹北東元醫院有綠色通道。

他說，為了擁有健康的下一代，雙北就跟國外合作，產檢中可加做基因檢測，但1次少說就要3、4萬元。新竹縣目前也只有東元醫院有，他希望縣府協調境內其他醫院也提供基因檢測，並由縣府給予補助。

縣府衛生局長殷東成說，目前在中國醫藥大學新竹附設醫院、台大新竹分院生醫園區醫院也都對高危險妊娠孕開啟了綠色通道。基因檢測是國建署的政策，但中央僅提供部分補助。縣府未來可以結合罕見疾病基金會的資源，並協調中醫大新竹附醫、台大新竹分院一起來提供。

林禹佑接著關切嘉豐托嬰中心作為全縣第1個公辦民營的托嬰中心開辦成效，因為有家長投訴該中心從教保人員、廚工等流動率太高，以及0～3歲幼兒混齡收托，導致有幼兒為爭取注意而行為脫序等。

他認為全縣的托嬰中心出現得快又多，縣府3年才1次評鑑根本趕不上，評鑑結果又不透明，家長不知該如何選擇和檢視改善狀況，他希望評鑑每年都辦、考評結果要「全都露」。

縣府社會處長李國祿說，確實新竹縣的托嬰中心從2018年只有38家，到現在公、私立已經有75家，其中55家就開在竹北，而這75家當中有58家加入公共化及準公共化，目的就以平價、優質，減少家長的經濟負擔。

李國祿說，公設民營嘉豐托嬰中心的人員流動率高，這是出於全國結構性薪資偏低的問題，衛福部願意檢討評估未來是否提高。至於該中心主任一職，他們也已請委外單位祭出高薪政策求才。

混齡收托考量寶貝班幼兒後續僅需1次升班，可減少環境轉換與適應問題，同時也因混齡照顧模式可促進年幼小孩透過學習模仿大小孩提升學習發展能力，在幼兒入園前都有跟家長說明過。未來托嬰中心會持續注意林禹佑所說幼兒受托後的行為和反應以處理、應對。

現行托嬰中心每3年評鑑1次，平時交由國立清華大學幼教中心督導。近年因疫情，以致最快要到明年才會舉辦。但即便如此，業者已反映太過頻繁，他們將從落實平常輔導機制著手。

無黨籍新竹縣議員林禹佑呼籲縣府要拚縣民敢「生」。（記者黃美珠攝）

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