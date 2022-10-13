心疼早療家庭 鄭朝方提0至3歲幼兒免費早療評估和課程

民進黨竹北市長參選人鄭朝方接獲市民陳情早療資源相當缺乏，提出「提供0至3歲幼兒免費早療評估服務及免費課程」等政見，希望透過公部門資源，協助爸媽能提早因應。 （鄭朝方團隊提供）

2022/10/13 12:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府統計，近年來疑似發展遲緩兒童通報率幾乎每年增加，民進黨竹北市長參選人鄭朝方接獲市民陳情早療資源相當缺乏，提出「提供0至3歲幼兒免費早療評估服務及免費課程」，以及「3至6歲親子教養免費講座」等政見，提供新手爸媽相關資源與育兒知能，希望透過公部門資源，協助爸媽能提早因應。

鄭朝方說，近期常收到市民陳情，指竹北相較於台北市在孩童早療資源上是嚴重缺乏的，早療服務及相關課程皆不足。據查，竹北市統計早療生人數，民國108年268人、109年356人，到110年為377人數，竹北市的特殊小孩確實有增加的趨勢，加上竹北市的家長多為雙薪上班族，如何減輕這些家長的壓力，並且讓小孩提早能得到更好的診療和照顧，是市公所應該要深入關注的問題。

鄭朝方說，他最近參與早療孩童家長座談，與會家長們反映，特殊孩童如能在早期就能及早診斷跟治療，非常重要，整個治療規劃關乎到孩童未來是否能更好的融入社會，對應的特殊教育師資資源也非常重要。另外，孩童寒、暑假的託管也需要公所積極協助。

鄭朝方進一步表示，在這次竹北市長政見中，搶先提出「提供0至3歲幼兒免費早療評估服務及免費課程」，以及「3至6歲親子教養免費講座」，其中也包含早療兒童的育兒相關課程。未來上任後，也會努力推動竹北市親子場館、里民集會所等公有空間活化，積極媒合來辦理學齡前教育及早期療育課程。

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