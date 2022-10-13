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    首頁　>　新竹縣

    大學生也要友善的通學步道 周江杰推整頓新豐台1線門面市容

    民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，當選後將整頓台1線台鐵新豐車站到明新科技大學一帶人行道市容，並將透過交通部向台鐵爭取釋出站區閒置空間，做為當地藝文展演場所或小型公園，讓民眾可以有個地方歇腳。 （記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，當選後將整頓台1線台鐵新豐車站到明新科技大學一帶人行道市容，並將透過交通部向台鐵爭取釋出站區閒置空間，做為當地藝文展演場所或小型公園，讓民眾可以有個地方歇腳。 （記者廖雪茹攝）

    2022/10/13 11:35

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰今天（13日）表示，台1線台鐵新豐車站到明新科技大學一帶，堪稱是新豐鄉的精華商業區，但他發現由於人行道缺乏良好規劃，路面多處破損且髒亂，學生被迫走到馬路上，屢屢上演人車爭道的險境；他強調，當選後將大力整頓人行道，為大學生也打造一條安全的通學步道。

    周江杰表示，新豐火車站位於車水馬龍的台1線新興路旁，正前方就是新豐鄉的精華商業區，目前站區還有不少閒置空間可以運用，他當選後將透過交通部向台鐵爭取釋出這些空間，做為當地藝文展演場所或小型公園，讓民眾可以有個地方歇腳。

    周江杰說，明新科大前方的新興路、康樂路、三民南路等複雜路口，交通混亂，尤其是上、下班尖峰時段，不但大車小車互不相讓搶快，而且行人也沒有安全的通行空間，不管是走在路邊或過馬路，看起來都很危險。

    周江杰強調，新竹縣政府針對國中、小學學童的通學安全，會在校門口周邊路段規劃通學步道，大學生其實也需要讓他們可以安心上學的步行空間；所以，他當選後會設法整頓新豐火車站到明新科大間的人行道，確保學生的通學安全，不要再冒險走到馬路上。

    周江杰表示，新豐火車站到明新科大之間的台1線新興路一段，也是新豐鄉的門面，沿途的環境整潔、電力電信的落地電箱都需要好好整理，他上任後會協調相關單位攜手整頓道路兩旁的人行道市容，還給新豐鄉親一段乾淨、漂亮又好走的步行空間。

    民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，新豐火車站到明新科技大學一帶人行道缺乏良好規劃，路面多處破損且髒亂，學生被迫走到馬路上，屢屢上演人車爭道的險境；當選後將大力整頓，為大學生也打造一條安全的通學步道。 （記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，新豐火車站到明新科技大學一帶人行道缺乏良好規劃，路面多處破損且髒亂，學生被迫走到馬路上，屢屢上演人車爭道的險境；當選後將大力整頓，為大學生也打造一條安全的通學步道。 （記者廖雪茹攝）

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