竹縣再添救災量能 企業聯合捐370萬水箱消防車

新竹在地企業利豐建設和金兆威廣告公司，聯合捐贈新竹縣首輛採用全玻璃纖維（FRP）車箱設計的小型水箱消防車，總價370萬元，今（12日）在由縣長楊文科代表受贈並回贈感謝狀。 （記者廖雪茹攝）

2022/10/12 19:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹在地企業利豐建設和金兆威廣告公司，聯合捐贈新竹縣首輛採用全玻璃纖維（FRP）車箱設計的小型水箱消防車，總價370萬元，花9個月時間完成，今（12日）在新竹縣政府消防局竹北分隊舉行啟用典禮，由縣長楊文科代表受贈並回贈感謝狀，稱讚兩企業捐贈義舉，造福竹北鄉親，攜手守護家園。

楊文科說，新竹縣獲企業捐贈再添救災能量，感謝縣政顧問喬揚實業公司董事長何祥銨居中牽線促成善緣，由利豐建設董事長簡嘉成及金兆威廣告執行長陳清賢攜手捐贈，發揮取之社會、用之社會精神，相信有這輛車的加入，強化救災能力助益良多。

陳清賢說，消防員總是站在救災救難的第一線穿梭，消防工作令人敬佩，很榮幸與利豐建設攜手為消防員添購利器。他還說，和消防局很有淵源，自己的弟弟擔任消防員，住家也在消防隊後方，每天早上消防隊的訓練聲，就像他的鬧鐘。

消防局長孫福佑說，新消防車使用玻璃纖維（FRP）打造車箱，車體輕，水箱能蓄水2噸，是其他小型車的1倍，出水量也較大，車體小便於巷弄間救災，發揮機動性，車頭兩側設有LED水位警示燈，可讓救災現場指揮官即時確認水位高低。車上配置美式雙節梯及省力式滑軌梯座，可讓消防員快速安全的取用雙節梯，將提高消防員在使用上的方便及安全性，非常感謝企業以實際行動支持，作為消防堅實後盾，提升人民安全保障。

新竹在地企業利豐建設和金兆威廣告公司，聯合捐贈新竹縣首輛採用全玻璃纖維（FRP）車箱設計的小型水箱消防車，總價370萬元，今（12日）在由縣長楊文科代表受贈並回贈感謝狀。 （記者廖雪茹攝）

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