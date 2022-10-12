竹北單車、機車、休旅車和大貨車連環撞 6車事故1骨折2輕傷

新竹縣竹北市台1線中華路今天（12日）發生一起連環車禍，包括單車、機車、休旅車和大貨車等6車碰撞，造成1名騎士骨折和2人輕傷。（記者廖雪茹翻攝）

2022/10/12 19:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市台1線中華路今天（12日）發生一起連環車禍，警方獲報到場了解，1名單車騎士與2輛機車騎士發生擦撞，後方2輛大貨車及1輛休旅車因閃避不及而追撞，造成1名機車騎士腳部骨折，另名騎士和大貨車駕駛輕傷，送醫後無大礙，相關肇事責任尚在釐清中。

竹北警分局表示，這起車禍發生在上午11點左右，1名單車騎士從竹北市中華路往新豐方向直行時，與同向的2輛機車騎士發生擦撞，後方1輛載運挖土機的大貨車駕駛發現事故後立即停止，但後方另1輛大貨車駕駛見狀，立即向左閃避，但仍閃避不及而碰撞到前方大貨車車斗，造成大貨車往前滑行並撞上倒地的兩名機車騎士，其中1名騎士腳部骨折。

事故當下，另1名行駛於內側車道的休旅車駕駛，見大貨車突然左切，反應不及而追撞貨車。全案造成中華路北上車道一度阻塞，整起交通事故約在1個小時後排除，恢復暢通。

警方表示，事故造成1名機車騎士腳部骨折，另名騎士和大貨車駕駛輕傷，送醫後都沒有大礙。員警現場對6名駕駛實施酒測，均無酒駕。

警方提醒駕駛人減速慢行，並遵守號誌、標誌及標線相關規定，以避免發生交通事故，確保自身及用路人安全。

新竹縣竹北市台1線中華路今天（12日）發生一起連環車禍，包括單車、機車、休旅車和大貨車等6車碰撞，造成1名騎士骨折和2人輕傷。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣竹北市台1線中華路今天（12日）發生一起連環車禍，包括單車、機車、休旅車和大貨車等6車碰撞，造成1名騎士骨折和2人輕傷。（記者廖雪茹翻攝）

警方初步調查，大貨車駕駛因閃避不及而碰撞到前方載運挖土機的大貨車車斗。 （記者廖雪茹翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法