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    首頁　>　新竹縣

    竹縣多名參選人遭盜取頭貼詐騙 小心別上當

    新竹縣政府警察局透過臉書粉專等管道宣導選舉期間新詐術。（圖擷取自「竹縣警好客」臉書粉專）

    新竹縣政府警察局透過臉書粉專等管道宣導選舉期間新詐術。（圖擷取自「竹縣警好客」臉書粉專）

    2022/10/12 15:53

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕選舉期間嚴防詐騙新招術！新竹縣政府警察局表示，獲報縣長、多名鄉鎮市長和民意代表參選人，遭盜取「假頭貼」、創設LINE「假帳號」，假參選人之名，行募款詐騙之實，民眾若是在LINE上看見可疑帳號或訊息，切勿輕信，除了檢舉可疑訊息與帳號外，也不要點擊來路不明的陌生網址。

    警察局表示，近來獲報多名參選人遭盜用頭貼創設LINE帳號，以通訊軟體刻意問候，假借參選人名義，請託借款或募款進行詐騙。

    民眾若是在LINE上看見可疑帳號或訊息，切勿輕信，並請以下列方式進行檢舉：

    一、遇到可疑訊息：長按訊息對話框，選擇「檢舉」> 還可封鎖可疑帳號。

    二、遇到可疑帳號：點選右上角「≡」> 「其他設定」 > 「檢

    舉」。

    三、反詐騙小尖兵進階課程：LINE帳號侵權檢舉流程整理

    https://official-blog-tw.line.me/archives/11978985.html

    民眾除了檢舉可疑訊息與帳號外，也切勿點擊來路不明的陌生網址。

    警察局提醒，選舉期間，詐騙集團仍不停變換詐騙手法，請民眾隨時提高「識詐」知能，遇有疑慮的訊息，請撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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