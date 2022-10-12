竹縣議員徐瑜新質疑藉動保騙選票 市代朱健銘嗆告︰若有證據就退選

國民黨新竹縣議員徐瑜新總質詢後受訪直言，陳情鄉親希望透過他嚴正視聽，對如果是打著保護動物旗幟對外斂款，或是對外騙取選票的，「我們不希望讓選民選錯人！」 （記者黃美珠攝）

2022/10/12 16:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣議員徐瑜新今天總質詢關切流浪動物救援預算明年暴漲到80萬，且連3年由財團法人新竹縣流浪動物珍愛協會得標。他說收到投訴講這個協會對外打著免費救援名號，實向縣府支領救援工作費。徐瑜新更指臉書上自稱是協會理事長的竹北市代朱健銘以保護動物為競選主軸，陳情的鄉親希望透過他在議會質詢嚴正視聽，對如果是打著保護動物旗幟對外斂款，或是對外騙取選票的，「我們不希望讓選民選錯人！」

朱健銘獲悉嗆聲，只要徐瑜新拿得出他以救援動物為名，請民眾匯款的對話或匯款單據，年底轉戰縣議會的他不僅直接退選，也從此不再參政，相反的，他要求徐瑜新如果拿不出證據，也必須比照辦理。

朱健銘還說，他個人部分將會告徐瑜新妨害名譽和意圖使人不當選，協會部分是否提告，他尊重協會的決議。

徐瑜新說，他的總質詢所關注的焦點在於珍愛協會，並沒有說朱健銘個人貪污。跟他陳情的人說這個協會對外都打著免費救援的名號，沒想到事後卻被發現有跟公部門支領救援費用，這部分早在去年便有網路媒體揭露，他的用意在於請新竹縣動物保護防疫所釐清，特別是明年動物救援預算從原來每年30萬暴漲到80萬，更需要跟鄉親說清楚。

至於朱健銘本身是協會的常務理事，卻在臉書上自稱理事長，那就代表這個團體。朱健銘要告他、要他拿出證據否則退選的部份，他認為如果真的有冤，朱健銘更該先告前述網媒才對。

徐瑜新總質詢後受訪說，他最近接到陳情指珍愛協會其實理事長是個謝先生，但臉書或各項事務都是由常務理事朱健銘代理，甚至在他的臉書上也自稱理事長，並以保護動物的生命為他的競選主軸。但是這個協會從2020年到2022年都有承攬新竹縣動保防疫所的救援動物工作，領取每次1500元的工作費。

徐瑜新說，這個協會既然有跟動保所申請工作費，但對外又說是義務、是為了愛護動物，讓很多人誤以為這個協會真的是在做公益保護生命，但是實際卻又有對外募款。就連週刊去年也有報導這個協會歛財行為，鄉親對於這個事情有所不平，所以透過他在議會質詢，希望能夠嚴正視聽。如果是打著保護動物的旗幟對外斂款，或是對外騙取選票，他們不希望讓選民選錯人。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇說，該所是有救援動物的勞務採購委外執行，他們採公開招標但限制來投標者須從事跟動物相關業務者才行，確實都只有1家業者來投（得）標，這是因為動物救援的公司行號或動保團體不多，這在很多縣市是根本發包不出去的。

彭正宇說，救援的費用目前是1次不計距離遠近，且不論受援動物生死，帶回到該所才算成功、才能領取1500元工作費。出勤必須穿著「新竹縣1999動物救援」背心，對外發佈的照片也須經該所同意，押上「新竹縣1999動物救援」任務才行。

隨著新竹縣1999動物救援工作廣為人知以後，業務量越來越大，1年30萬的預算很快到年中就用罄，所以明年預算才會調高。

朱健銘說，他個人救援動物近5年，4年前跟志同道合者創立協會，會員都是志工。後因理事長和副理市長雙方理念不合，去年10月他以常務理事身分暫代理事長職務到今年5月新理事長上任，期間只有自掏腰包救援動物，沒有向外募款，更沒有自居「理事長」過。

朱健銘說，當初協會是受託參與投標新竹縣的動物救援工作，實際上有專人負責，他並未涉入。

國民黨新竹縣議員徐瑜新（左）今天就委外的動物救援工作，質詢新竹縣動物保護防疫所長彭正宇（右）。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇說，不僅新竹縣具有資格可以參與投標動物救援工作的公司行號或是動保團體很少，不少縣市是根本發包不出去的。（記者黃美珠攝）

長期致力流浪動物救援工作的新竹縣竹北市民代表朱健銘氣炸，放話會告國民黨新竹縣議員徐瑜新意圖使人不當選，且不惜賭上政治生命，要徐瑜新拿出他對外歛財救動物的證據。（取自朱健銘line頭貼）

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