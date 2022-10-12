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    首頁　>　新竹縣

    關心特教生資源 周江杰：將儘速推動設置早療日照中心

    民進黨新竹縣長參選人周江杰與特殊生家長代表會談，傾聽相關教育需求，並提出推動設置新竹縣早期療育日照中心、提供臨托服務，以及建立照顧者支持紓壓系統等政見。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰與特殊生家長代表會談，傾聽相關教育需求，並提出推動設置新竹縣早期療育日照中心、提供臨托服務，以及建立照顧者支持紓壓系統等政見。（記者廖雪茹攝）

    2022/10/12 13:39

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰關心特教資源，近日與特殊生家長代表會談，傾聽相關教育需求，並提出相關政見：周江杰表示，如當選縣長，將儘速推動設置新竹縣早期療育日照中心、提供臨托服務，提供病友家屬臨時停車證、愛心陪同卡以及建立照顧者支持紓壓系統。

    新竹縣政府表示，關於發展遲緩兒童的早療資源，縣府除持續提供軟體相關服務外，已規劃婦幼館增建2樓完成後，在館內設置早療機構，預計2025年完成，收托20名2至6歲發展遲緩兒童。另設於山崎國小的特教資源中心將遷建，基地位在國立新竹特教學校旁用地，預計2026年完成，屆時也會設置早療機構收托30名2至6歲發展遲緩及身心障礙兒童。

    周江杰說，同為小孩家長，為孩子思考教育和未來，家長無不投注許多心思。特教家庭的心力更是超乎想像，未來有機會上任縣長，將儘速推動新竹縣早療日照中心設置、提供臨托服務。與長照的喘息服務類似，家長因長期照顧心智障礙的孩子，身心負擔大，會有想要暫時喘息、紓緩的需求。

    周江杰表示，以平等的角度出發，每個社群的需求都值得被重視，我們的社會也因多元參與而得以更進步。因此在交通方面，他認為領有重大傷病卡的病友家屬，應給予「重大傷病陪同臨時停車證」、搭乘大眾運輸發行愛心陪同卡，讓便利的交通能成為友善日常，進而促進其社會參與。

    周江杰也說，照顧者和被照顧者的支持都是社會安全網的一部分。在照顧過程中會產生的焦慮、挫折與受苦，都需要有個出口來承接，減輕照顧者的照顧壓力，才能在照顧的路上走得長久。因此須要建立照顧者支持紓壓系統，讓照顧者經驗交流、互相照顧，規劃紓壓團體活動或課程，提供在地支持作為照顧者的強力後盾，才能提升照顧品質。

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