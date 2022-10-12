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    首頁　>　新竹縣

    竹北社區大樓恐爆垃圾危機 鄭朝方研擬解方

    竹北市長參選人鄭朝方（左白衣）接獲反映垃圾危機，一連拜訪了數個大樓社區，實地勘查垃圾處理空間與規劃。 （鄭朝方團隊提供）

    竹北市長參選人鄭朝方（左白衣）接獲反映垃圾危機，一連拜訪了數個大樓社區，實地勘查垃圾處理空間與規劃。 （鄭朝方團隊提供）

    2022/10/12 10:54

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣即將面臨另一波垃圾危機！新竹市垃圾焚化廠預定明年初進行升級整備作業，期間不收受外縣市垃圾，新竹縣竹北市多個社區大樓和民間廢棄物清除處理業者近日接獲新竹市政府公文後，都相當緊張，紛紛向民進黨竹北市長參選人鄭朝方求助。

    新竹縣政府環保局對此表示，事業廢棄物部分，由事業單位另行找尋其他處理管道；一般家戶廢棄物部分，每日最多100公噸載往苗栗縣焚化廠委託處理，剩餘量先送竹北新豐區域垃圾掩埋場暫存。同時，該局將針對暫置較久的廢棄物再次啟動分選打包作業，以減少重量，其中約有20%的廚餘也會在發酵脫水後會減少重量；分選後的塑膠，將試著產製固體再生燃料，供事業單位替代燃煤使用。竹縣焚化廠預計2024年進入試運轉，預估在啟用前掩埋場將暫置約20萬噸廢棄物。

    新竹縣尚無廢棄物處理設備，垃圾都載往竹市或苗栗的焚化廠委託處理。鄭朝方接獲反映後，一連拜訪了數個大樓社區，並實地勘查垃圾處理空間與規劃。

    社區代表反映，許多社區大樓把垃圾儲藏間規劃在地下室，但目前竹北市公所清潔隊作業流程，針對無法自行把垃圾子車推到建物外路面的社區大樓，清潔隊員就不會進入大樓裡清運，以至於社區大樓就必須委託民間業者清運家戶垃圾，以360戶的社區為例，每月須處理12噸以上的家戶垃圾，耗費近10萬元。

    過去民間業者大多將垃圾運往竹市焚化廠處理，明年初如果新竹市不收，業者就得把垃圾運到更遠縣市的焚化廠處理，運費成本勢必大增。有些業者不願意承擔長程運送垃圾的風險，乾脆向社區大樓提出解約請求，讓管委會憂心忡忡。

    鄭朝方表示，面對這類社區大樓的垃圾危機，解方之一是市公所清潔隊增購清運機具、車輛並增加人力，和一般家戶一樣提供清運垃圾的服務；解方之二由市公所透過「客製化」的委外作業，委託民間業者將社區大樓的垃圾運到堆置場，後續再由清潔隊運到有合約的焚化廠處理。

    鄭朝方強調，進步的城市不能迴避垃圾清理與環保問題，包括積極協助非新設社區做硬體更新規劃、優化廚餘處理、宣導資源回收與垃圾減量等輔導，不能等到問題來了才花更多成本來解決。他上任竹北市長後將居中溝通協調，運用智慧科技來處理垃圾，讓整個城市的環境整潔美觀，達到環境永續的目標。

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