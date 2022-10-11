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    首頁　>　新竹縣

    同黨相挺！林為洲偕徐欣瑩拜會吳旭智

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（左）偕同前立委徐欣瑩（右）拜訪縣議員吳旭智（中），針對E化竹北市政管理進行交流；林為洲說，未來當選市長，將成立資訊部門，並建置市民服務App，讓市民反映問題能即時獲得處理。 （記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲（左）偕同前立委徐欣瑩（右）拜訪縣議員吳旭智（中），針對E化竹北市政管理進行交流；林為洲說，未來當選市長，將成立資訊部門，並建置市民服務App，讓市民反映問題能即時獲得處理。 （記者廖雪茹攝）

    2022/10/11 18:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲基於同黨相挺，今天（11日）偕同前立委徐欣瑩，一同拜訪具資訊科學博士背景的新竹縣議員吳旭智，針對參選政見「E化竹北、專案管理」如何具體落實進行交流；林為洲說，未來當選市長，將成立資訊部門，並建置市民服務App，讓市民反映問題能即時獲得處理，讓竹北朝E化邁進一大步。

    林為洲表示，E化竹北並不只是口號，而是必須要做的事情。竹北市人口達21萬，市公所的為民服務卻不E化，停車場還停留人工投幣繳費，公園的公廁清潔仍是紙本簽名，民眾不清楚或是找錯單位反映問題，後續處理也不知道如何追蹤，這些都是竹北長期的現狀，令市民相當無奈！

    吳旭智強調，政府部門必須要有決心，才能把E化服務做好。E化管理不僅是建立網站或App，必須建立資訊共同管理溝通，讓所有民眾資料格式能夠整合統一，政府單位進而透過收集和累積，作為政府治理大數據的來源；公務員熟悉E化的相關知識及處理模式，並作後續延伸，才能將民眾意見有效管理應用。

    林為洲說，未來如當選竹北市長，將先成立資訊部門，並配合優良外包廠商協力朝E化市政發展，也會協同吳旭智議員，共同打造市民服務App，讓市民有任何問題反映都能即時得到處理。

    國民黨竹北市長參選人林為洲（右）偕同前立委徐欣瑩（左），拜訪具資訊科學博士背景的縣議員吳旭智（中），針對參選政見「E化竹北、專案管理」如何具體落實進行交流。（記者廖雪茹攝）

    國民黨竹北市長參選人林為洲（右）偕同前立委徐欣瑩（左），拜訪具資訊科學博士背景的縣議員吳旭智（中），針對參選政見「E化竹北、專案管理」如何具體落實進行交流。（記者廖雪茹攝）

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