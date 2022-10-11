學生通勤班車不增反減 縣議員點名新竹客運「讓人火大」

新竹客運5615「新竹—敏實科大（經芎林）」路線自10月1日起減班，影響部分學生通學，縣議員鄭昱芸接獲家長抱怨；新竹區監理所表示，經協調，11日起已調整5614路線班次，頂替原5615減班的班次。（記者廖雪茹攝）

2022/10/11 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣議員鄭昱芸今天（11日）在縣政總質詢上，點名新竹客運本月5615「新竹—敏實科大（經芎林）」路線減班，減班時段正是學生通學的重要時段，影響甚鉅，「讓人火大」；新竹區監理所表示，經協調，新竹客運11日起調整5614「新竹—九讚頭（經芎林）」路線班次，頂替原5615減班班次。

新竹客運公告自10月起調整4條路線部分班次的發車時間，其中，5615路線減班引發芎林鄉家長和學生抱怨。鄭昱芸在縣政總質詢上表示，新竹客運5615路線所減班次，是下午4點20分由新竹總站發車，正是學生放學的尖峰時段，因此班次幾乎爆滿，10月減班後，許多家長得另想辦法接送小孩，「真的讓人火大」！

交旅處長游志祥回應，新竹客運5615路線沿線行經新竹女中、新竹高工等學校，是許多學生搭公車通學的重要班次，原本就常有學生因爆滿而搭不上車，如今不增反減班次，確實影響很大。縣府已發函至新竹區監理所，建議恢復原有班次，並在下午5點10分前再增1個班次，方便學生搭車返家。

縣長楊文科表示，客運公司經營艱辛，進而造成減班問題，縣府已對此配合調整政策，如65歲以上長者可持敬老愛心卡搭乘4大計程車，每趟補助100元、每月最高500元；此外，新竹縣也推動自駕公車計畫，目前進行日夜間上路測試，預計明年中進入載客收費測試階段。

新竹區監理所表示，經協調，新竹客運自11日起，將5614「新竹—九讚頭（經芎林）」路線下午5點25分發車的班次，調整至下午4點20分發車，因行經芎林的路線重疊，藉以頂替原5615減班下午4點20分發車的班次。

新竹縣議員鄭昱芸（中）在縣政總質詢上關注交通議題；新竹縣長楊文科（右）表示已推動敬老愛心卡搭乘計程車補助，以及自駕公車計畫等政策因應。（記者廖雪茹攝）

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